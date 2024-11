Gianniotti sex symbol dopo Inganno: “Mia moglie ha 9 anni più di me, una follia pensare che sia strano”

Giacomo Gianniotti è il protagonista della serie Inganno di Pappi Corsicato. La serie è stata la più vista nel mondo e ha rotto il tabù dell'amore con una donna più grande, magistralmente interpretata da Monica Guerritore. In una lunga intervista, l'attore sex symbol si racconta: "Con la serie ho rotto un tabù e ho vinto i miei imbarazzi grazie a Monica Guerritore". Il racconto della vita privata: "Mia moglie ha nove anni più di me. È una follia pensare che sia una cosa strana".

Giacomo Gianniotti è Elia, il ragazzo che fa perdere la testa a Gabriella, la proprietaria di un lussuoso hotel di proprietà in Costiera Amalfitana. Il ruolo di sex symbol, però, lo mette in imbarazzo:

Molto. Non avevo girato scene di nudo prima. Se è andata bene è dovuto totalmente al coraggio che ha avuto Monica in queste scene erotiche. Mi ha dato sicurezza, senza di lei non sarei stato a mio agio. Lei aveva girato scene così in passato, mi ha aiutato a non giudicarmi, a non sentirmi insicuro. In Inganno i ruoli si rovesciano, in genere è la donna l’oggetto del desiderio, qui il corpo che diventa oggetto è il mio.