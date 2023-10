Gianni Sperti in tribunale: “Vittima di atti persecutori, minacce e atteggiamenti ossessivi” L’opinionista di Uomini e Donne, secondo quanto riporta il Quotidiano di Puglia, avrebbe subito atti persecutori dall’ex compagno di una sua parente.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 9 ottobre, Gianni Sperti si è recato in Tribunale perché vittima di atti persecutori. Lo rende noto il Quotidiano di Puglia. L'opinionista del programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, che va in onda ogni giorno su Canale5, è stato chiamato a deporre in un processo in cui è parte offesa. Secondo i dettagli trapelati, la vicenda avrebbe avuto inizio tre anni fa, quando l'ex compagno di una sua parente avrebbe iniziato a perseguitare Sperti con "minacce e atteggiamenti ossessivi" tanto da costringerlo a cambiare le sue abitudini per proteggersi.

Gianni Sperti in tribunale, l'ex di una sua parente lo avrebbe perseguitato

È il Quotidiano di Puglia a fornire ulteriori dettagli sull'accaduto. Lunedì 9 ottobre, il noto ballerino e opinionista si è presentato in Tribunale davanti al giudice Loredana Galasso. Gianni Sperti è stato chiamato a deporre in un processo nel quale è parte offesa. L'imputato è un uomo di 51 anni, originario di San Giorgio, che dopo avere condiviso una relazione sentimentale con una parente di Gianni Sperti, avrebbe iniziato a perseguitare l'opinionista.

"Minacce e atteggiamenti ossessivi": cosa è successo a Gianni Sperti

Il Quotidiano di Puglia racconta che l'imputato sarebbe stato chiamato a rispondere "delle minacce e degli atteggiamenti ossessivi" ai danni di Gianni Sperti. L'incubo per l'opinionista di Uomini e Donne avrebbe avuto inizio tre anni fa. Sperti sarebbe stato perseguitato con una raffica di messaggi minacciosi. Il presunto atteggiamento dell'imputato avrebbe costretto il cinquantenne a cambiare le sue abitudini, rinunciando a uscire da solo nel timore di subire un'aggressione. Gianni Sperti, rappresentato dall'avvocato Marco Pomes, una volta giunto in tribunale avrebbe confermato la sua denuncia davanti al giudice Loredana Galasso.