Gianni Sperti bacia Roberta Di Padua a Uomini e Donne: “Ha una bella presa, mi sono sbloccata” Gianni Sperti è stato il protagonista assoluto della puntata del 31 ottobre di Uomini e Donne. Dopo aver trascinato al centro dello studio Roberta Di Padua, dama del parterre femminile, i due si sono scambiati un bacio appassionato per diversi minuti sotto gli occhi increduli dei presenti. Il video è diventato subito virale.

A cura di Sara Leombruno

Roberta Di Padua e Gianni Sperti

Quella del 31 ottobre è stata una puntata di Uomini e Donne sicuramente non priva di colpi di scena. Dopo l'addio al trono di Manuela Carriero, al centro dello studio è stata chiamata Gemma Galgani, che su invito di Tina Cipollari si è scambiata un bacio con il suo corteggiatore Bruno. A quel punto, Gianni Sperti ha pensato di replicare e, dopo il momento del ballo tra la Dama piemontese e il suo Cavaliere, si è scambiato un bacio appassionato con Roberta Di Padua, nota concorrente del parterre femminile. Il filmato è subito diventato virale sui social, spingendo gli hashtag #GianniSperti e #Uominiedonne tra i top trend di Twitter (X).

Perché Gianni Sperti ha baciato Roberta Di Padua

Come anticipato, tutto è nato da una discussione relativa a Gemma Galgani. La Dama era stata chiamata al centro dello studio da Maria De Filippi per parlare della sua relazione con Bruno, il Cavaliere che frequenta da poco più di una settimana dopo la fine del rapporto con Maurizio Laudicino. Bruno ha detto di essere disposto a conoscerla nonostante la differenza d'età notevole tra i due. Tina Cipollari, a quel punto, li ha invitati a scambiarsi un bacio per fare una "prova" e dimostrare al pubblico che tra i due potesse realmente nascere qualcosa.

La reazione al bacio di Maria De Filippi

Dopo la romantica effusione, i due hanno danzato sulle note di For You, il brano di Liam Payne e Rita Ora divenuto colonna sonora del terzo capitolo di Cinqua sfumature di grigio. Gianni Sperti, però, ha rubato loro la scena facendo alzare Roberta Di Padua e baciandola appassionatamente sotto gli occhi increduli dei presenti. "Tina, è tutta colpa tua, Gianni smettila!", ha urlato la conduttrice. Una volta tornata al suo posto, Di Padua ha fatto un apprezzamento sul modo di baciare dell'opinionista: "Bacia davvero bene Gianni, ammazza! Ha una bella presa, mi sono sbloccata".