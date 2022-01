Gianmarco Saurino spiega perché ha lasciato Doc – nelle tue mani e cosa farà in futuro Lorenzo Lazzarini muore in Doc 2 – nelle tue mani come paziente zero, ucciso dal Covid appena arrivato in Italia. Perché Gianmarco Saurino ha deciso di lasciare la serie? “Avevo voglia di iniziare un percorso diverso. Penso al cinema, soprattutto”.

A cura di Redazione Spettacolo

Lorenzo Lazzarini muore in Doc 2 – nelle tue mani come paziente zero, ucciso dal Covid-19 appena arrivato in Italia. È il primo medico vittima di una pandemia mondiale che viene mostrato in una fiction italiana e per questo motivo ha fatto particolarmente effetto, a parte l'attaccamento del pubblico al suo personaggio e a quello della dottoressa Giulia Giordano (Matilde Gioli), che si scopre incinta appena è iniziata la prima puntata della seconda stagione.

Gianmarco Saurino: "Me ne vado come Lippi dopo che l’Italia vinse i Mondiali"

Ma perché Gianmarco Saurino ha deciso di lasciare la serie Doc – nelle tue mani? Lo ha spiegato al Corsera:

C’è stata una comunione d’intenti. Dopo tanti anni di lavoro nelle serie di LuxVide e della Rai, a cui devo tutto, avevo voglia di iniziare un percorso diverso. Penso al cinema, soprattutto. Dopodiché è una scommessa sia per me che per loro, che hanno scelto di togliere uno dei personaggi principali in questo modo. Me ne vado come Lippi dopo che l’Italia vinse i Mondiali.

E cosa ne sarà del suo futuro lavorativo, dove il pubblico potrà rivedere Saurino una volta appeso il camice al muro? Sembra che il giovane attore abbia le idee piuttosto chiare su cosa vuole fare da grande: "In contemporanea con Doc ho girare Summit Fever, un piccolo film internazionale. Poi ho concluso le riprese di I viaggiatori, di Ludovico Di Martino, un fantasy per cui ho preso dodici chili. In parallelo, voglio riprendere il teatro dopo gli anni di fermo per la pandemia. Mi ero dato come tappa i trent’anni per portare in scena Shakespeare per le prima volta".

Pierpaolo Spollon: "La morte di Lorenzo è stata una botta"

Anche il compagno di set e di vita Pierpaolo Spollon, che nella serie Doc – nelle tue mani interpreta Riccardo Bonvegna, si è detto dispiaciuto dell'uscita di Gianmarco Saurino dal cast. I due sono sempre stati molto complici durante le riprese e più di una volta i fan ha seguito le loro rocambolesche dirette sui social, apprezzando il mix esplosivo di bellezza e comicità. Spollon ha dichiarato in diretta mentre andava in onda la puntata del decesso: "La morte di Lorenzo è una botta più per me che per voi…credetemi".