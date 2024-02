Giampietro Cutrino, l’ex Gip delle Iene, indagato con i genitori per aver sottratto denaro ad un’anziana L’ex Iena Giampietro Cutrino, conosciuto come Gip, è stato accusato di peculato e riciclaggio insieme ai genitori per aver truffato un’anziana donna di cui il padre era amministratore giudiziario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Giampietro Cutrino, ex inviato de Le Iene, conosciuto con il nome di Gip, è stato indagato insieme ai genitori con le accuse di peculato, falso ideologico, circonvenzione d’incapace e riciclaggio, a riportarlo è il Corriere della Sera. Il padre, Giovanni Cutrino, per anni è stato ha l’amministratore giudiziario di una donna anziana, residente in una casa di riposo, in centro a Padova, e in questi anni le avrebbe sottratto un'ingente somma di denaro, per poter acquistare casa, grazie alla complicità del figlio.

La presunta truffa ai danni delle donna

La questione è venuta allo scoperto grazie al lavoro della giudice civile Alina Rosato, che controllando le spese della donna, si era resa conto del fatto che alcuni giustificativi fossero piuttosto scarni a dispetto delle spese che, invece, risultano sempre più alte. Una volta analizzato il conto da cima a fondo, mancavano ben 217mila euro e molti erano stati prelevati, in contanti. L'amministratore giudiziario aveva chiarito queste mancanze, spiegando che la donna, che era sostenuta in ogni suo bisogno dalla casa di riposo, era solita fare dei "festini" per allietare gli altri ospiti. La giudice non si è fatta andare bene questa spiegazione e ha nominato un nuovo amministratore, ovvero Gianluca Rigon, il quale aveva confermato che di spese, dal 2018, ce n'erano state davvero tante. Il patrimonio della donna valeva almeno un milione e mezzo, ma era diminuito di anno in anno, cosa che sembrava strana dal momento che con la sua pensione avrebbe coperto più che bene le spese della retta per il soggiorno nella casa di riposo. Rigon, quindi, si è rivolto ad un avvocato che ha sporto denuncia in procura.

Gip indagato insieme ai genitori

Dopodiché è stata la procuratrice Luisa Rossi a scoprire due assegni da 50mila e 25mila euro che, secondo l'accusa, Giovanni Cutrino avrebbe incassato, insieme ad altri 92mila euro di cui però non c'è traccia. Stando alle indagini, Giampietro Cutrino, l'ex Iena, avrebbe fornito al padre il denaro con cui avrebbe comprato una casa a Padova, ma quei soldi non sarebbero stati suoi, ma denaro sottratto alla donna in modo illecito da suo padre. A Giampietro e sua madre viene contestato il riciclaggio, mentre peculato, circonvenzione e falso, vengono imputati a Giovanni Cutrino.