Gemma Galgani: “Da ragazza volevo diventare suora, fu mio padre a farmi cambiare idea” La dama torinese racconta di quando, dopo la scuola, aveva espresso la sua volontà di prendere i voti e diventare suora. Il padre poi cercò di farla riflettere. “Sarà difficile per te rinunciare alla frangetta”, le disse. “Non si è mai vista una suora con la frangia fuori dal velo”.

A cura di Giulia Turco

Gemma Galgani non ha ancora trovato l'amore, nonostante frequenti da oltre un decennio il salotto di Uomini e Donne. Pensare che per un periodo della sua vita, durante la giovinezza, ha pensato persino di prendere i voti e diventare suora. Lo ha raccontato lei stessa in una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, anche se risulta difficile pensare alla dama torinese con il velo, per come la conosciamo oggi.

Quando Gemma Galgani voleva prendere i voti

Quando era ragazza, dopo la scuola dell'obbligo, la giovane Gemma confessò al padre la sua volontà di restare in collegio come postulante. "Rivelai questa intenzione per iniziare il percorso e prendere i voti, così da diventare suora", spiega oggi la dama torinese. "Era giusto che conservassi la continuità della nostra antenata Santa Germana Galgani", aggiunge. Tuttavia fu proprio il padre, consapevole della sua natura, a farla riflettere sulla decisione.

"È stato mio padre a farmi cambiare idea", con un'escamotage. L'uomo assecondò la sua scelta, proponendole una vacanza alpina prima di tornare in convitto, per avere modo di riflettere. "Al ritorno preparerai la tua misera valigia composta da pochi elementi e andrai a iniziare la tua vita da postulante’", le disse."‘Certo, sarà difficile per te rinunciare alla tua inseparabile frangetta. Non si è mai vista una suora con la frangia fuori dal velo‘”.

Gemma non ha ancora trovato l'amore

Quella della dama, 72 anni, sembra una ricerca senza fine. Nonostante siano infatti passati 13 anni dalla sua prima volta a Uomini e Donne, Gemma non ha ancora trovato l'uomo della sua vita e la sua immagine di donna indipendente si è ormai consolidata. Secondo Isabella Ricci, uscita dal programma e oggi felicemente sposata con Fabio Mantovani, Gemma non avrebbe dovuto rinunciare alla sua storia con Giorgio Manetti. “È concentrata sul sul ruolo. Mi auguro almeno che in tutti questi anni si sia divertita”, ha detto di lei Isabella di recente.