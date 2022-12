Isabella Ricci dà un consiglio a Gemma Galgani: “Trova il tuo uomo sui siti d’incontri” Isabella Ricci è tornata a parlare di Gemma Galgani in una recente intervista. Non è mancata una frecciatina a Ida Platano e Riccardo Guarnieri: “Che rottura di scatole”.

Isabella Ricci è tornata a parlare di Gemma Galgani. A giudicare dalle dichiarazioni rilasciate al settimanale Nuovo e riportate da LaNostraTv, i toni non sembrano essere affatto concilianti o lusinghieri. Al contrario, l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha dichiarato: “Se devo far mente locale su una persona che ha buttato via la vita, penso proprio a Gemma…”. Secondo Isabella, che oggi è felicemente sposata con Fabio Mantovani, Galgani avrebbe sbagliato a rinunciare alla storia d’amore con Giorgio Manetti: “È concentrata sul suo ruolo. Mi auguro almeno che in tutti questi anni si sia divertita…”.

Il consiglio di Isabella Ricci a Gemma Galgani

Isabella Ricci non sembra di certo nutrire una particolare simpatia per Gemma Galgani. Tuttavia, si è ritagliata del tempo per darle un consiglio per trovare l’amore e alzarsi finalmente dalla sedia rossa di Uomini e Donne: “Le consiglio di provare a cercare il suo uomo sui siti d’incontri, così può ottimizzare il tempo che passa a Torino e Roma, le due città fra cui si muove abitualmente…”. La dama del Trono Over si prenderà la briga di rispondere alla sua ex “collega”? Per saperlo occorrerà attendere le prossime puntate del programma condotto da Maria De Filippi.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri? “Che rottura di scatole”

A Isabella Ricci va riconosciuta la coerenza di avere subito lasciato Uomini e Donne non appena ha trovato l’uomo giusto. Nel corso dell’intervista rilasciata a Nuovo ha parlato anche di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Una storia ormai finita, ma i cui colpi di scena del passato hanno annoiato profondamente Isabella Ricci. È convinta che sia stata una perdita di tempo anche per gli stessi telespettatori: “Magari farà anche ascolti, ma io la trovo una gran rottura di scatole…Ma di che cosa stiamo parlando? Perdita di tempo, anche per i telespettatori…"