Gegia sulla radiazione dall’albo degli psicologi: “Me ne farò una ragione, non mi interessava farlo” Gegia raggiunta da Fanpage.it ha commentato la radiazione dall’albo degli psicologi del Lazio dopo l’istruttoria aperta lo scorso ottobre, a seguito dei fatti verificatisi a Marco Bellavia nella casa del Grande Fratello Vip.

A cura di Ilaria Costabile

Gegia commenta a Fanpage.it l'annuncio della sua radiazione dall'Albo degli psicologi del Lazio. La notizia è arrivata nelle ultime ore, dopo un'istruttoria aperta lo scorso ottobre nei confronti dell'attrice a seguito dei fatti verificatisi ai danni di Marco Bellavia durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.

La reazione di Gegia

Francesca Antonaci commenta ai microfoni di Fanpage.it la radiazione prevista dall'albo degli psicologi del Lazio, dopo l'esposto avanzato nei suoi confronti da Alessia Pontecorvo e Veronica Satti che, infatti, hanno comunicato la notizia sui social condividendo la comunicazione firmata dall'Ordine. L'ex gieffina, raggiunta telefonicamente, ha dichiarato:

Non ho mai esercitato come psicologa e non mi è mai interessato farlo, essere iscritta all’ordine degli psicologi aveva anche un costo, me ne farò facilmente una ragione. Continuerò a far divertire con il mio lavoro di attrice, come faccio da quasi 50 anni, anche gli psicologi del Lazio e le loro famiglie; a me questo interessa: dare a loro e a tutto il pubblico italiano momenti di piacevole spettacolo e di serenità.

La comunicazione dell'Ordine degli psicologi

Su Instagram, Veronica Satti ha pubblicato un lungo messaggio nel quale ha raccontato di aver segnalato i comportamenti adottati durante la sua permanenza nel reality nei confronti dell'ex gieffino nel pieno di una crisi depressiva. "Se dici sciocchezze qualificandoti come psicologa, come psicologa te ne assumi le conseguenze" scrive sul suo profilo, sottolineando la gravità del comportamento dell'attrice che, pur avvalendosi di una laurea in psicologia, si è rivolta in maniera inappropriata nei confronti del suo ex compagno d'avventura: "I comportamenti da condannare erano diversi e tutti gravi: lo ha apostrofato pazzo e malato e ha comunque continuato a tormentarlo, ma la cosa che più ci ha lasciate “senza parole” e ci ha fatte arrabbiare è stata una diagnosi fatta in diretta tv" scrivono contestando l'attrice.