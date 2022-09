Funerali di Manuel Achille Vallicella, l’omaggio di Uomini e Donne all’ex tronista Al funerale di Manuel Achille Vallicella oggi era presente anche un omaggio da parte di Maria De Filippi e tutta la redazione di Uomini e Donne: un mazzo di fiori con la scritta del dating show. “Fratello amorevole, zio gentile, fragile e vulnerabile. Un gigante buono” le parole dei parenti riportate da L’Arena.

A cura di Gaia Martino

Questo pomeriggio di venerdì 23 settembre si sono tenuti i funerali di Manuel Achille Vallicella, l'ex tronista di Uomini e Donne morto a soli 35 anni. Tra il 2016 e il 2017 ha permesso al pubblico di farsi conoscere a fondo, raccontando anche dei lati più fragili di sé e lasciando un segno nel cuore della redazione e dei telespettatori. La cerimonia funebre si è tenuta oggi alla Chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata nella frazione Strà nel Comune di Colognola ai Colli, in provincia di Verona. Tra i fiori in chiesa anche quelli da parte di Maria De Filippi e il cast di Uomini e Donne.

L'omaggio di Uomini e Donne per Manuel Achille Vallicella

Si legge sul sito L'Arena che oggi, al funerale di Manuel Achille Vallicella, era presente anche un omaggio da parte del dating show a cui ha preso parte, prima come corteggiatore poi come tronista. Un grande mazzo di fiori bianchi con le margherite e la scritta "Uomini e Donne" posto vicino l'altare è il gesto di Maria De Filippi e tutta la redazione per il giovane 35enne morto prematuramente. Oltre alla clip mandata in onda a fine puntata, il programma ha salutato Manuel anche sui social: "Vogliamo ricordarti così… un ragazzo puro con un animo dolce e gentile. Ciao Manuel".

I parenti lo salutano sulle note di Ligabue

Si legge che attorno alla bara si sono riuniti i parenti, i fratelli e le sorelle di Vallicella, i cugini, gli amici e i colleghi. Le nipoti hanno ricordato lo zio introverso e di poche parole ma di grandi sguardi. "Fratello amorevole, zio gentile, fragile e vulnerabile. Un gigante buono" riporta L'Arena. Dopo la funzione tutti insieme si sono riuniti sul sagrato della Chiesa sulle note della canzone Lettera a G di Ligabue. Presente anche Amedeo Venza che ha ripreso il commovente momento, ed ha condiviso l'immagine dell'esterno dello studio del tatuatore gremito di fiori.