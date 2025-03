video suggerito

Frank Underwood, la battuta su Trump: "Avete eletto un clown, aspettatevi il circo" L'account ufficiale di Frank Underwood, il personaggio di House of Cards, ha pubblicato un'immagine della Casa Bianca trasformata in tendone da circo con bandiera russa: "Avete eletto un clown, aspettatevi il circo"

"Avete eletto un clown, aspettatevi il circo". Sono le parole di Frank Underwood su X. Per chi non sa di cosa stiamo parlando, è l'iconico personaggio di House of Cards disposto a ogni tipo di macchinazione pur di diventare Presidente degli Stati Uniti, interpretato nella serie da un magistrale Kevin Spacey. Non si tratta di un account ufficiale dell'attore, ma è un account che nel corso degli anni è stato ritenuto molto vicino all'attore, tanto da appoggiarlo sempre durante gli scandali che lo hanno coinvolto.

La critica all'amministrazione Trump

L'immagine condivisa mostra da "Frank Underwood" mostra la Casa Bianca trasformata in un tendone da circo, sormontata dalla bandiera russa, accompagnata dalla tagliente battuta: "Avete eletto un clown, aspettatevi il circo". Questa provocazione arriva in un momento delicato delle relazioni internazionali, con il riferimento a quanto accaduto nelle scorse giornate tra il presidente statunitense e il presidente ucraino Zelensky e la "pace forzata" che sarebbe in procinto di essere siglata tra Ucraina e Russia, dopo l'intervento diretto del presidente Trump. La battuta ha generato migliaia di condivisioni e commenti. È opportuno ricordare ancora una volta che si tratta di un commento proveniente da un account fittizio associato a un personaggio televisivo, non da Kevin Spacey personalmente o dai creatori della serie.

Chi è Frank Underwood, il personaggio interpretato da House of Cards

Il personaggio di Frank Underwood, interpretato da Kevin Spacey nella pluripremiata serie Netflix (che di recente ha inserito nel suo catalogo anche per l'Italia), è noto per il suo cinismo politico e le sue osservazioni taglienti. Anche dopo la conclusione della serie, l'account ufficiale del personaggio continua occasionalmente a commentare l'attualità politica americana, mantenendo lo stesso tono sarcastico e spietato che ha caratterizzato il protagonista dello show.