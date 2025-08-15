Francesco Paolantoni in pelliccia sul lungomare di Napoli: la promessa mantenuta per lo scudetto

Francesco Paolantoni in pelliccia sul lungomare di Napoli per mantenere la scommessa fatta – ph via X

Francesco Paolantoni ha mantenuto la promessa fatta a Che tempo che fa: l'attore napoletano, infatti, ha sfilato a Ferragosto sul Lungomare di Napoli in pelliccia per festeggiare il quarto scudetto del Napoli, tornato in città due anni dopo quello vinto con Luciano Spalletti in panchina. Sui social hanno cominciato a spuntare foto e video dell'attore che sotto il sole ha sfilato per qualche metro coperto di una pelliccia, l'opposto di quanto fatto quando il Napoli vinse lo scudetto nel 2023, quando si scatenarono molte polemiche per la sua sfilata completamente nudo, sempre a via Caracciolo.

Perché Paolantoni ha sfilato in pelliccia

L'attore napoletano, ospite fisso del tavolo della trasmissione condotta da Fazio, aveva promesso proprio a Che tempo che fa di pagare pegno per la vittoria del Campionato della squadra allenata da Antonio Conte e di farlo proprio il 15 agosto. Pochi giorni fa aveva annunciato che sarebbe successo e così è stato: "Ma perché uno fa queste promesse? Però una volta che si promette che si fa? Bisogna mantenerle" aveva detto Paolantoni scherzando e annunciando che avrebbe voluto farlo al Vomero, a via Scarlatti, nella zona lata della città partenopea, prima di cambiare idea e scegliere di tornare sul luogo del delitto, ovvero una delle zone più turistiche della città, col mare di fronte.

L'attore sfila ancora: l'ultima volta era nudo

"Grande Francesco! Un uomo tutto di un pezzo…a meno che non si sciolga… Sei il nostro orgoglio!" aveva scritto Fabio Fazio commentando la promessa di Paolantoni con l'account social della trasmissione del Nove che aveva rilanciato: "Merita il pubblico delle grandi occasioni!" avevano scritto. E così è stato. Paolantoni, quindi, ha bissato quanto fatto due anni fa, quando a maggio aveva sfilato sul Lungomare della sua città completamente nudo tranne per un pentolone di pasta e fagioli (senza provola) a coprirgli le parti intime.