Francesca Fialdini: “Frasi becere e ipotesi sul mio orientamento sessuale perché ho i capelli corti”

Francesca Fialdini è comprensibilmente stanca delle critiche senza senso. Nelle ultime settimane, la conduttrice di Da noi…a ruota libera e Le ragazze, ha dovuto leggere commenti taglienti e inopportuni scaturiti dal semplice gesto di cambiare look e sfoggiare un taglio corto. Fialdini ha deciso di replicare.

Francesca Fialdini ha pubblicato su Instagram un post con una foto e un video del suo nuovo look. E così, si è sfogata, spiegando anche il motivo che l'ha spinta ad optare per un taglio più corto. Una decisione legata al suo lavoro:

Mi avete smerigliato le sinapsi! (Volgarmente detto…pensateci voi). Che siano lunghi o corti non ha nessuna importanza e nulla dovrebbe averne anche perché CHISSENEFREGA. In questi mesi ho lavorato a un progetto per il quale i capelli corti avevano una funzione simbolica, li ho tagliati perché parlare di ragazze (di ogni età) e farlo fuori dall'immagine di sempre aveva un significato: a 20 anni portavo i capelli corti così e riproporre la mia immagine di allora per presentare un programma in cui le donne raccontano loro stesse a quell'età aveva un senso. Lol. Ideona eh.