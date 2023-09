Sofia Goggia a Da noi… a ruota libera: “Disciplina e costanza sono le chiavi per ottenere risultati” La campionessa di sci italiana si racconta a Francesca Fialdini nella prima puntata della stagione. Chiamata in causa sul segreto dei suoi successi, Goggia non ha dubbi: “Sono le cose ordinarie fatte estremamente bene che portano poi a qualcosa di straordinario”.

A cura di Andrea Parrella

Sofia Goggia, campionessa olimpica e vincitrice di 4 Coppe del Mondo di discesa libera, inaugura a sorpresa la quinta stagione di ‘Da noi… a ruota libera' di Francesca Fialdini. Un programma giunto alla quinta edizione che conferma Fialdini come volto della domenica pomeriggio di Rai1.

I segreti di Sofia Goggia

La campionessa di sci, in collegamento a distanza con Francesca Fialdini, si è raccontata alla conduttrice e ai telespettatori ripercorrendo i suoi successi sportivi e analizzando gli elementi che sono alla base dei suoi riscontri, che hanno a che fare con l'idea di perseveranza, la forza di volontà indispensabile per chiunque intenda competere a certi livelli: "La disciplina e la costanza sono la chiave per raggiungere i risultati – spiega Goggia – Sono le cose ordinarie fatte estremamente bene che portano poi a qualcosa di straordinario. Basta avere costanza e la passione, che è il fuoco che spinge tutto".

L'elemento sportivo non è il solo tema affrontato nel corso dell'intervista, che invece ha spaziato negli ambiti più svariati e personali, come quello della bellezza. Incalzata dalla conduttrice sul senso della bellezza, Sofia Goggia ha salutato il pubblico e conclude il suo intervento dicendo che ‘Per me la bellezza è molto legata all'appagamento dell'animo. Ha tantissime declinazioni, come ad esempio l'essere in pace con se stessi'.

Sofia Goggia in Argentina, pronta a una nuova stagione

A proposito del ritorno alle competizioni, Sofia Goggia si sta preparando all'inizio della nuova stagione di sci alpino. L’azzurra sta infatti affrontando un severo periodo di allenamenti dall'altra parte del mondo. Come ha infatti dichiarato in un'intervista dei giorni scorsi: “Sono in partenza per l’Argentina, un mese di allenamento per essere al top del via della stagione“.