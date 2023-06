Finale Isola, Filippo Bisciglia fa il tifo per Pamela: “Al tuo posto avrei fatto l’esatto contrario” Filippo Bisciglia a poche ore dalla finale dell’Isola ha dedicato un post alla fidanzata Pamela Camassa: “Buona, vera e coerente, non proprio come me. Hai fatto l’Isola dei ‘fatti’, ecco perché dovresti vincere”.

A cura di Gaia Martino

A poche ore dalla diretta della finale dell'Isola dei Famosi, Filippo Bisciglia da casa ha dedicato un post alla compagna Pamela Camassa, la naufraga che si giocherà la vittoria questa sera contro gli altri finalisti. Fu lei la prima ad avere il pass per l'ultimissima puntata e già allora il conduttore si dichiarò fiero di lei. Oggi Bisciglia, pronto per dirigere la nuova edizione di Temptation Island, ha esaltato le sue doti da naufraga confessando che, al posto suo, lui non sarebbe riuscito a sopportare gli sforzi della vita in Honduras.

Il messaggio di Filippo Bisciglia prima della finale

"Oggi è il giorno della finale dell'Isola dei Famosi, sai perché dovresti vincere tu?": così comincia il lungo messaggio di Filippo Bisciglia per la compagna Pamela Camassa, tra i naufraghi finalisti. "Proprio perché non ti sei mai sentita tale, sia sull’Isola ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. Sei semplice, buona, vera e sempre coerente. Non proprio come me. È vero ogni tanto hai fatto delle facce un po' scocciate, proprio come quando lascio i piatti da lavare sul lavandino, ma sei umana anche tu. Sottolineo che è pur sempre un gioco, ci mancherebbe" ha continuato prima di ricordare ai lettori che in Honduras i naufraghi lottano contro la fame, il sonno, i moschitos.

Sfido chiunque a sopportare tutto ciò che avete sopportato voi, fame, sonno, stanchezza, moschitos etc etc. Hai fatto l’Isola dei “fatti” non delle “chiacchiere”, hai vinto quasi tutti le prove fisiche in silenzio, contro avversari uomini molto forti. Non ti sei mai lamentata di nulla, io sarei stato l’esatto contrario. Che dirti, Pamy, che lo spirito dell'Isola sia con te. E che il nostro esercito buono possa sostenerti. Daje Noi.

Chi sono i finalisti dell'Isola dei Famosi 2023

Questa sera Ilary Blasi annuncerà il nome del vincitore dell'edizione, giunta ormai ai titoli di coda, dell'Isola dei Famosi. Uno tra Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone e Alessandra Drusian salirà sul podio e si aggiudicherà il montepremi di 100 mila euro.