“Ferragni e Fedez separati in casa”, l’influencer risponde infastidita alle parole di un follower Un utente, sotto l’ultima foto di Chiara Ferragni, ha scritto: “Lei e il marito Fedez sono separati in casa”. Commento che ha piuttosto infastidito l’imprenditrice digitale, spingendola a rispondere. Ecco cosa ha detto.

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Ferragni e Fedez di nuovo al centro di gossip per il loro rapporto. Questa volta, a far nascere l'indiscrezione, è stata la lontananza tra i due per impegni di lavoro. L'imprenditrice digitale è da poco tornata a Milano dopo essere volta volata in Sicilia, mentre il marito è rimasto a casa a prendersi cura dei figli Vittoria e Leone. Per alcuni follower, tra i due ci sarebbe una separazione in atto.

Il commento sul rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni

"Secondo me lei e il marito sono separati in casa", ha commentato un follower sotto l'ultima foto di Chiara Ferragni, che mostrava alcuni scatti del suo rientro a Milano e insieme ai figli Leone e Vittoria. Parole, per l'imprenditrice digitale, decisamente inopportune, tanto da farle perdere la pazienza e spingerla a rispondere. "No, e piantatela con ste cavolate", ha scritto apparendo piuttosto infastidita dalle continue supposizioni sulla sua vita privata e sul rapporto con il marito che, invece, procede senza particolari problematiche.

Chiara Ferragni al centro delle critiche per la foto in Sicilia

Proprio di recente, Chiara Ferragni era finita al centro di polemiche per via di alcune foto scattate in Sicilia, dove ha trascorso alcuni giorni insieme alle amiche e alle sorelle. Mentre la regione va a fuoco per via degli incendi, in particolare la città di Palermo, l'influencer ha postato un suo scatto a bordo di una barca, godendosi il sole e il relax. Peccato che, come in molti hanno notato sui social, non sia affatto così. "48 incendi, persone evacuate, blackout vari con temperature record. Sicuramente nei resort e in barca si sta bene però", ha scritto un follower.

La diretta interessata è allora intervenuta per fare chiarezza, pubblicando una storia su Instagram in cui cercava di "rimediare", scrivendo: "Palermo e Sicilia spero tutto bene".