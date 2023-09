Fernando Botero e la terza moglie Sophia Vari, un amore durato 47 anni dopo 2 matrimoni e 4 figli Fernando Botero si è spento a 91 anni nella giornata di venerdì 15 settembre 2023. La sua è stata una vita dedicata all’arte, per ben 47 anni ha vissuto accanto alla sua terza moglie l’artista Sophia Vari, ma aveva due matrimoni alle spalle: il primo con Gloria Zea e il secondo con Cecilia Zambrano.

Fernando Botero e la terza moglie Sophia Vari

Nella giornata di venerdì 15 settembre 2023, si è spento all'età di 91 anni l'artista colombiano Fernando Botero, uno dei pittori e scultori più noti per l'arte moderna, conosciuto per il suo stile inconfondibile, per la riproduzione delle sue figure dilatate e rotonde. Dal 1978 era sposato con l'artista Sophia Vari, scomparsa a maggio di quest'anno, con la quale ha condiviso anche la passione per l'arte, tanto da influenzare molti dei suoi lavori. I due non hanno avuto figli, ma entrambi ne avevano avuti da matrimoni precedenti.

Chi era Sophia Vari, la terza moglie di Fernando Botero

Sophia Vari era una pittrice e scultrice di origini greche, di fatti il nome con cui è conosciuta è in realtà un nome d'arte, che richiama il suo luogo di nascita, il paesino di Vari. Dopo aver iniziato i suoi studi in Grecia, si è poi spostata a Londra e infine a Parigi, dove si è potuta avvicinare a forma di arte più audaci, sebbene fosse particolarmente legata alla pittura italiana. L'incontro tra Sophia Vari e Fernando Botero avvenne a Parigi, negli Anni Settanta, quando lei aveva aperto da poco uno studio per scolpire le sue opere e i due si conobbero durante una cena.

I due, che avevano otto anni di differenza, si sposarono nel 1978, ed entrambi avevano dei matrimoni alle spalle, ormai finiti. Dai primi Anni Ottanta, nonostante si spostassero spesso, trascorrevano gran parte del loro tempo nella cittadina versiliese di Pietrasanta, dove Vari realizzò molte delle sue opere, che sono anche esposte nelle strade della città. Il comune toscano, nel 2000, assegnò all'artista colombiano la cittadinanza onoraria, proprio perché Botero era intimamente legato a quei luoghi.

Sophia Vari e Fernando Botero

Il primo matrimonio con Gloria Zea e i figli Fernando, Lina Juan Carlos

Nel 1955 Fernando Botero, dopo essere stato in Italia per approfondire i suoi studi artistici, sposa la diplomatica Gloria Zea, che poi diventerà ministro della cultura in Colombia. I due ebbero tre figli: Fernando, Lina e Juan Carlos.

Pur avendo ricevuto la cattedra all'università di Bogotà, Botero dopo due anni venne contestato e nonostante il successo riscosso precedentemente dalle sue opere, in evidenti difficoltà economiche fu costretto a lasciare il suo Paese per trasferirsi in Messico. In quel frangente, nel 1960, divorzia dalla moglie.

Il suo primogenito, economista e politico è stato anche ministro della difesa in Colombia, mentre la loro seconda figlia è una fotografa, nonché poetessa e scrittrice, infine il suo terzo figlio è diventato scrittore e giornalista.

La seconda moglie Cecilia Zambrano e il figlio morto a 4 anni

Nel 1965, a distanza di cinque anni dal divorzio, sposa Cecilia Zambrano dalla quale ha un altro figlio, Pedro, nel 1970. Quattro anni dopo la sua nascita, nel 1974, il bambino morì in un tragico incidente in Spagna e a lui, infatti, furono dedicate molte opere dell'arista. Questo evento drammatico, però, portò alla fine dell'unione con la sua seconda moglie.