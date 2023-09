È morto Fernando Botero, il pittore e scultore colombiano più famoso di sempre È morto a 91 anni il pittore e scultore colombiano Fernando Botero.

È morto a 91 anni il celebre scultore colombiano Fernando Botero, conosciuto in tutto il mondo per le sue sculture è la dilatazione dei corpi dei soggetti che scolpiva. La notizia è stata confermata dal quotidiano colombiano ‘El Tiempo', che ha definito Botero come "l'artista colombiano più grande di tutti i tempi". Il decesso dello scultore nato a Medellin era stata annunciata in un primo momento dall'emittente "W Radio". Tra i primi a commentare la morte dell'artista anche l'ex presidente del Paese, il premio Nobel per la Pace Juan Manuel Santos, che su X ha scritto: "Siamo profondamente dispiaciuti per la scomparsa di Fernando Botero, uno dei più grandi artisti colombiani e del mondo. Sempre generoso con il suo Paese, grande amico e appassionato costruttore di pace. Le nostre più sincere condoglianze a tutta la sua famiglia", mentre uil Presidente Petro scrive: "È morto Fernando Botero, il pittore delle nostre tradizioni e dei nostri difetti, il pittore delle nostre virtù. Il pittore della nostra violenza e della pace".

ph Antonio Melita / Pacific Press LaPresse

Come è morto Fernando Botero

Stando a quanto scrivono i media colombiani l'artista è morto a causa di una polmonite che aveva contratto mentre era nella sua casa nel Principato di Monaco. Stando a quanto scrive il quotidiano colombiano El Tiempo, Botero "è stato ricoverato per diversi giorni in un centro medico, ma lui stesso ha chiesto di essere trasferito a casa per curare i suoi disturbi". L'artista è morto poco dopo la scomparsa della moglie, l'artista Sophia Vari, morta cinque mesi fa. Le opere di Botero sono tra le più riconoscibili al mondo, le sculture infatti sono conservate in tutto il mondo e fanno parte dei paesaggi urbani di molte capitali mondiali, così come le sue opere conservate nei principali musei del mondo.

ph Sean Gallup/Getty Images

Le sue opere vendute per milioni di euro

Le sue opere erano caratterizzate dalla voluttuosità e dalla voluminosità dei soggetti ritratti e scolpiti, avendo spesso al centro la figura femminile, la pittura all'aperto e il nudo. Nel 2022 una delle sue sculture, ‘Man on Horse', è stata venduta all'asta di Christie's a New York per 4,3 milioni di dollari, un prezzo record per un'opera dell'artista. Tra i suoi quadri più noti c'è quello intitolato "la famiglia", mentre le sue sculture adornano le piazze di Madrid (La mano), di Barcellona (Il gatto), Medellín (Cabeza), oltre a quella a Pietrasanta (il Cavallo con briglie), paese con cui l'artista aveva un rapporto speciale e in cui aveva aperto uno studio: durante la pandemia aveva regalato al Comune un dipinto per aiutare le persone in difficoltà a causa del Covid.

ph Sean Gallup/Getty Images

