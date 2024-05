video suggerito

Morto lo scrittore Paul Auster autore della ‘Trilogia di New York’: aveva 77 anni Aveva 77 anni ed era considerato uno dei più importanti esponenti della letteratura postmoderna, noto soprattutto per la “Trilogia di New York”. Nel 2022 era stato colpito da un doppio lutto: la morte del figlio Daniel, morto di overdose, e della nipote Ruby. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Paul Auster, lo scrittore americano autore della ‘Trilogia di New York', è morto all'età di 77 anni per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni di cui era malato da tempo. Si è spento nella sua casa di Brooklyn, scrive il New York Times, che cita un'amica dello scrittore, Jacki Lyden.

Era nato a Newark, nel New Jersey, ed era considerato uno dei principali esponenti della letteratura postmoderna. Ha scritto libri tradotti in oltre quaranta lingue, venduto milioni di copie, è stato saggista e regista.

Ma la sua notorietà era legata soprattutto a quei tre romanzi: Città di vetro, Fantasmi e La stanza chiusa, pubblicati tra il 1985 e il 1987, la Trilogia di New York appunto.

Impegnato nelle battaglie civili e politiche di sinistra, Auster ha sempre sostenuto Barack Obama e si è opposto alla presidenza Trump e ha condannato duramente l’invasione russa in Ucraina, paragonando il presidente russo Vladimir Putin a Hitler.

Il suo ultimo romanzo, Baumgartner, era stato pubblicato nel 2023, in coincidenza con l’annuncio del cancro. La notizia l’aveva data la moglie e scrittrice Siri Hustvedt, parlando di tempo da passare a “Cancerland”.

Nel 2022 lo scrittore era stato colpito da un doppio lutto: la morte del figlio Daniel, morto di overdose, e della nipote Ruby. Daniel, avuto dalla prima moglie, Lydia Davis, anche lei scrittrice, era stato stroncato da una overdose dopo che, a sua volta, aveva perso la sua bambina di dieci mesi, Ruby, per aver ingerito, lasciata incustodita, psicofarmaci ed eroina. Per quella vicenda Auster era stato anche accusato di omicidio colposo.