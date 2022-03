Fedez è tornato a casa dopo l’intervento, la sorpresa di Leone e Vittoria Fedez è stato dimesso dopo l’intervento di rimozione del tumore neuroendocrino del pancreas. Ha lasciato l’ospedale insieme alla moglie Chiara Ferragni, che gli è sempre stata accanto. Ad accoglierlo a casa i figli Leone e Vittoria, con una sorpresa speciale.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, 31 marzo, Fedez è tornato a casa dopo più di 10 giorni trascorsi in ospedale. È stato ricoverato al San Raffaele di Milano per sottoporsi a un delicato intervento di rimozione di un tumore neuroendocrino del pancreas, che gli era stato diagnosticato qualche settimana fa. Durante questo difficile e delicato momento ha sempre potuto contare sul sostegno della moglie Chiara Ferragni, che non l'ha lasciato solo nemmeno un attimo. È con lei, mano nella mano, che è uscito dall'ospedale ed è tornato dai suoi figli, Leone e Vittoria. Ad aspettarlo una sorpresa davvero speciale.

Leone e Vittoria accolgono Fedez di ritorno dall'ospedale

"Tornare a vivere". Così Fedez descrive via Instagram la gioia di poter tornare ad abbracciare la sua famiglia, dopo giorni di lontananza passati a sentire i figli solo attraverso videochiamate. Sono stati proprio Leone e Vittoria ad accoglierlo, a braccia aperte, con palloncini, baci, abbracci e tanto amore. Il primogenito gli è corso incontro con un cuore azzurro con scritto "Bentornato a casa". Fedez poi ha preso in braccio la piccola di casa, che ha da poco compiuto un anno, e l'ha coccolata stringendola a sé, così come ha fatto anche con Leone.

Fedez dimesso dall'ospedale

Fedez ha lasciato l'ospedale dopo essere stato ricoverato per alcuni giorni in seguito all'intervento, durato più di 6 ore. "Sto bene", sono state le sue prime parole mentre camminava mano nella mano con la moglie, lasciandosi alle spalle le porte del San Raffaele. Il rapper ha scelto di raccontare sui social il percorso che sta affrontando per combattere il tumore che gli è stato diagnosticato. Ha condiviso qualche momento significativo di questa sua battaglia, dall'annuncio della diagnosi, alle videochiamate con i figli che, anche se lontani fisicamente, non hanno mai smesso di fargli sentire il loro amore. E così ha fatto anche Chiara Ferragni, che ha passato le notti in ospedale con lui, stendendosi nello stesso letto e portandogli la colazione il giorno successivo.