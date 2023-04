Federica Carta di Amici sbarca su OnlyFans a 5 dollari al mese: “Per una causa che mi sta a cuore” Federica Carta, ex cantante di Amici, annuncia di avere aperto un profilo OnlyFans. Ma l’artista non condividerà contenuti per adulti: “Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare”.

A cura di Stefania Rocco

Federica Carta, cantante che ha partecipato ad Amici nel 2016, è sbarcata su OnlyFans, la piattaforma spesso erroneamente associata esclusivamente alla condivisione di contenuti a sfondo sessuale. In realtà, OnlyFans è nato per offrire la possibilità ai personaggi noti di vendere ogni tipo di contenuto esclusivo ai propri fan, compresi video e performance artistiche e musicali. La piattaforma, inoltre, offre agli utenti la possibilità di chattare con i propri beniamini dietro l'attivazione di un abbonamento mensile.

Perché Federica Carta ha aperto un profilo OnlyFans

Con queste intenzioni, lontane da contenuti sessualmente espliciti tradizionalmente abbinati alla piattaforma, almeno secondo il sentire comune, Federica ha aperto un profilo. “Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare. Non ci saranno contenuti espliciti”, ha spiegato la cantante, “Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto”.

L’annuncio di Federica Carta

Federica ha annunciato l’imminente sbarco su OnlyFans con un post pubblicato su Twitter. Centinaia di migliaia le visualizzazioni ottenute dal tweet, probabilmente anche a causa della curiosità generata dalla scelta della cantante di trasferirsi su una piattaforma tradizionalmente associata alla condivisione di foto e video di nudo. “Perché proprio OnlyFans?”, hanno chiesto preoccupati i fan della giovane artista. Domande che, per il momento, sono rimaste senza risposta. Probabilmente, Federica spiegherà le sueragioni solo agli iscritti al suo canale. Abbonarsi al profilo OnlyFans di Federica Carta costa 5 dollari al mese. Nella sua bio, la cantante scrive: “Ed eccomi qui, chissà se Marilyn Monroe avrebbe fatto una cosa del genere se…”. "Come Marilyn" è il titolo del singolo che pubblicherà il 21 aprile prossimo. Che si tratti di una abile mossa di marketing?