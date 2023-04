Aida Yespica su Onlyfans: “Eccitata di condividere la mia vita privata”, quanto costa l’abbonamento Anche la modella Aida Yespica sbarca su Onlyfans. “Dopo avere perso una scommessa”, precisa prima di aggiungere: “Sono molto eccitata di condividere la mia vita privata”. Abbonarsi al suo profilo costa 25 dollari al mese.

A cura di Stefania Rocco

Tra i personaggi famosi sbarcati su Onlyfans arriva anche Aida Yespica, modella recentemente tornata in tv grazie al Grande Fratello Vip dopo una lunga assenza dal piccolo schermo. Terminata già da qualche anno l’esperienza nella Casa di Cinecittà, anche le apparizioni televisive di Aida si sono diradate tanto che la modella ha scelto di concentrarsi sulle campagne pubblicitarie e i social network. E non solo su Instagram. “Ci vediamo sull’altro social”, specifica Aida dopo avere raccontato di avere creato un profilo su Onlyfans dopo avere perso una non meglio specificata scommessa.

Perché Aida Yespica è sbarcata su Onlyfans

“Così tanto di me che con condivido da nessuna altra parte. Chattiamo! Sono eccitata all’idea di condividere la mia vita privata con voi”, così Aida Yespica ha motivato la scelta di aprire un profilo Onlyfans, una scelta condivisa con diversi altri personaggi passati per il piccolo schermo. Ma ne suo messaggio lascia intendere che non ci sarebbero i potenziali guadagni all’origine della sua scelta di sbarcare sui social, solo la volontà di poter condividere con quanti al seguono quanto non aveva mai pubblicato. Abbonarsi al suo profilo costa 25 dollari al mese, un costo che gli fan sembrerebbero ben felici di pagare, stando ai commenti postati su Instagram.

Le critiche ad Aida Yespica sbarcata su Onlyfans

Ma se una parte dei fan di Aida esulta per il suo sbarco su Onlyfans, c’è un’altra parte che non ha esitato a definire sbagliata la scelta della showgirl di aprire le porte a questo nuovo tipo di attività. “Finita nel dimenticatoio giustamente perché non aggrapparsi al treno Onlyfans in cui navigano *** che per normalissime foto sborsano 50/60€ se non di più,AH GIUSTO LA SCOMMESSA. Vi dice bene che quella massa di *** non finirà mai e voi andrete avanti grazie a loro”, è stata una delle critiche rivolte alla showgirl.