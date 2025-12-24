Fausto Leali: “Ho tre famiglie, è difficile riunire tutti a Natale. Faccio il possibile per essere presente”

Con il Natale ormai alle porte, Fausto Leali ha parlato della sua famiglia e di come trascorrerà le festività: “Ho un piccolo “difetto”: ho tre famiglie. Questo rende difficile riunire tutti, ma faccio il possibile per essere presente”. Il cantante è padre di 4 figli e si è sposato tre volte, l’ultima con Germana Schena.

Fausto Leali ha confessato un suo "difetto" quando si parla di Natale e festività. Con l'avvicinarsi dei giorni di festa, il cantautore si divide tra la sua numerosa famiglia anzi, le sue famiglie. Sposato per tre volte, dal 2014 con Germana Schena (sua attuale moglie), Leali ha raccontato come spesso non riesca a riunire tutti e di provare in tutti modi a essere un padre presente per i suoi figli, Deborah, Samantha, Lucrezia, Francis Faustino e Andrea (di cui è patrigno).

Nel corso di una chiacchierata con Domanipress, Fausto Leali ha parlato della sua famiglia e delle festività natalizie. Nato in una famiglia umile, padre autista e madre operaia, ha sempre trascorso un Natale intimo e fatto di piccoli gesti: "Da piccolo era molto semplice, quello di una famiglia umile. Mi ricordo che quando arrivava un cioccolatino o una caramella era un momento di grande gioia".

Con il passare degli anni, nonostante l'avanzare della sua carriera e della popolarità, Leali ha sempre mantenuto un forte legame con la famiglia e con le persone care, specie in occasioni come le feste. Tuttavia, non è sempre semplice essere presente per tutti coloro a cui vuole bene: "Ho un piccolo "difetto": ho tre famiglie. Questo rende difficile riunire tutti a Natale, ma faccio il possibile per essere presente. Passo un po’ di tempo con ciascuno".

Fausto Leali e Germana Schena

Il noto cantante ha oggi 3 famiglie, come lui stesso ha raccontato, perché nel corso della vita si è sposato per tre volte e oggi è padre di quattro figli, più uno acquisito. Il primo matrimonio con Milena Cantù, celebrato nel 168, da cui ha avuto Deborah e Samantha. Successivamente è convolato di nuovo a nozze con Claudia Cocomello, dalla quale ha avuto Francis Faustino e Lucrezia. Dal 2014 invece è stabilmente legato alla vocalist e sua collaboratrice Germana Schena, 30 anni più giovane, ed è diventato patrigno di Andrea.