Fabrizio Corona con Romano Bindi dopo i gossip su Fedez, la foto con l'ex di Angelica Montini: "Tortino bullizzato" Dopo i gossip su Fedez e Chiara Ferragni, Fabrizio Corona ha postato una foto insieme a Romani Bindi, l'ex di Angelica Montini che nel video di Falsissimo aveva soprannominato "Tortino". Il proprietario della nota azienda dolciaria lancerà sullo shop online di Corona un'edizione limitata di cappelli.

A cura di Sara Leombruno

Dopo i gossip su Fedez, Chiara Ferragni e Angelica Montini svelati la scorsa settimana, Fabrizio Corona ha incontrato Romano Bindi, l'ex dell'amante del rapper che nel video di Falsissimo aveva soprannominato come "tortino", visto che il legame del ragazzo con l'azienda dolciaria Bindi, della quale è il proprietario. A didascalia della foto postata su Instagram dallo stesso imprenditore la frase: "Tortino bullizzato", una chiara frecciata alle accuse lanciate da Selvaggia Lucarelli qualche giorno fa, secondo cui tutta la storia rischiava di trasformarsi in un vero e proprio atto di violenza e bullismo nei confronti dei personaggi coinvolti. Bindi lancerà sullo shop online di Corona un'edizione limitata di cappelli.

Fabrizio Corona insieme a Romano Bindi, la foto sui social

L'immagine postata sui social da Fabrizio Corona riprende Romano Bindi, l'ex fidanzato di Angelica Montini, con cui la ragazza stava insieme durante la storia segreta con Fedez. Dopo la pubblicazione del caso, Bindi non sembra aver accusato il colpo in modo particolare, al contrario di quanto aveva sostenuto Selvaggia Lucarelli, secondo cui Corona si era comportato da bullo nei suoi confronti. Al contrario, Bindi lancerà sul sito dello shop online di Corona un'edizione limitata di cappellini con la scritta "Tortino".

L'ex re dei paparazzi aveva già specificato di conoscere personalmente Romano Bindi, visto che aveva postato alcuni screen di telefonate intercorse tra loro nei giorni successivi alla pubblicazione del video di Falsissimo, dimostrando che il ragazzo fosse tutt'altro che a disagio per i gossip sulla sua ex fidanzata.

Lucarelli aveva accusato Corona di bullismo nei confronti di Bindi

Dopo le rivelazioni di Corona, Selvaggia Lucarelli aveva puntato il dito contro di lui. Per il personaggio televisivo, infatti, il vero problema non sarebbero le corna, gli scandali o i tradimenti che stanno dividendo l'opinione pubblica, ma l'incapacità dello stesso di riconoscere la violenza mediatica che c'è dietro tutto quello che aveva pubblicato. "Il vero contenuto siete voi, che di quel video vedete solo il gossip. E questo dimostra che quella pianta infestante ha soffocato anche voi. Non vi accorgete della violenza su più livelli che c’è nel video, e del fatto che la state legittimando e moltiplicando sulle vostre pagine, ridacchiando e commentando come foste al cinema", le parole.