Fabio De Luigi: “Ho declinato inviti a Sanremo, quel palco mi spaventa. Quest’anno sono andato, ma non da comico”

Fabio De Luigi è stato ospite di Gianluca Gazzoli, nel suo arcinoto podcast, che ha visto passare personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica, dell'imprenditoria, un luogo in cui ogni ospite sembra abbassare le difese e rispondere alle domande, anche più semplici, mostrando un po' di sé. Il comico milanese ha parlato del suo breve passaggio a Sanremo 2026 e ha dichiarato che, in più occasioni, gli era già stato chiesto di partecipare.

Fabio De Luigi e il no ai precedenti Festival di Sanremo

Gazzoli e De Luigi, reduci entrambi dalla loro prima volta all'Ariston, non potevano che far partire la loro chiacchierata da questa esperienza in comune, soprattutto perché l'emozioni del momento sono ancora vivide. E quindi il comico milanese ha raccontato di aver avuto già in passato la possibilità di partecipare come ospite alla kermesse, ma di non aver mai voluto accettare:

Sì, sì è stata una prima volta anche difficile per certi versi, perché ho capito cosa vuol dire, lo immaginavo, motivo per cui ero stato abbastanza lontano negli anni precedenti. Era già successo, qualche invito che poi ho declinato. Mi spaventa molto quel posto. Perché sono spettatore, quindi rimango ogni volta ammirato da quella macchina enorme televisiva che si muove, perché conoscendo la macchina un po’ so cosa vuole dire mettere in piedi quella roba lì.

Alla domanda sul perché non avesse accettato, De Luigi ribadisce: "Non era il caso in quel momento lì, non farò nomi. Sono sincero, non era un “no, non vado a Sanremo” io sono uno spettatore storico di quel programma". E ancora, ha spiegato che sente il peso di chi, nel ruolo che avrebbe dovuto ricoprire lui stesso, ovvero quello dell'intrattenitore, lo ha preceduto: "Essendo un palco che si occupa di raccontare la musica, quando arriva il comico, hai in mente Benigni, Grillo, passaggi importanti, quando arrivava il comico e faceva i 20 minuti travolgenti. Quell’eredità lì, ecco, io la sento".

"La presenza di Virginia Raffaele ha aiutato"

Quest'anno, però, ha accettato di calcare il palcoscenico più famoso della tv perché accompagnato da Virginia Raffaele, con cui è protagonista del film Un Bel Giorno, in sala dal 5 marzo. Il loro è un connubio già collaudato, sono stati una coppia sullo schermo anche in Tre ore di troppo del 2023. D'altra parte l'attrice è ormai una veterana del Festival, nel 2016 proprio Conti la volle in veste di co-conduttrice, l'anno dopo fu chiamata come ospite imitando Sandra Milo e nel 2019 fu scelta da Claudio Baglioni, insieme a Claudio Bisio, per condurre la kermesse. A Sanremo, quindi, quest'anno si è presentata, in compagnia di De Luigi sol per la presentazione del film: