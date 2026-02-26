Virginia Raffaele e “l’orecchio tagliandato” di Donatella Versace, il significato della gag a Sanremo
Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, tra gli ospiti sul palco dell'Ariston c'erano anche Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, al cinema con il film "Un bel giorno". I due si sono prodigati in una performance musicale, coinvolgendo violinisti, l'orchestra tutta e il coro: una gag divertente che il conduttore Carlo Conti ha voluto salutare con un ricordo speciale. Infatti, prima di congedare i due, ha mostrato un orecchio di gomma con un orecchino, volgendolo poi all'attrice che ha riso con lui.
L'imitazione della co-conduttrice Virginia Raffaele sul palco di Sanremo 2016
Ma perché quest'oggetto di scena? Dobbiamo ritornare al 2016, quando Carlo Conti era, anche lì, direttore artistico del Festival. Tra le co-conduttrici c'era anche Virginia Raffaele, che durante le prime due serate aveva indossato i panni dell'attrice romana Sabrina Ferilli, ma soprattutto quelli di Carla Fracci, ex étoile della Scala. Durante la terza serata, invece, Raffaele ha indossato i panni della stilista Donatella Versace. Oltre alla parrucca bionda e all'abito total black, l'imitatrice indossava anche una maschera di gomma, che pian piano sarebbe andata a pezzi sul palco, tra l'ilarità del pubblico.
Il significato de "l'orecchio tagliandato"
Infatti, Raffaele aveva in quel momento difficoltà nel mantenere aperto uno degli occhi, oltre alla deformazione del labbro e alla caduta, proprio nei minuti finali, dell'orecchio finto. Questo rimase tra le mani dell'imitatrice, che commentò dicendo: "Ho appena fatto il tagliando a dicembre". La performance venne apprezzata anche da Donatella Versace, che commentò sul suo profilo Facebook l'esibizione dell'attrice: "Virginia, vieni a farmi da controfigura? Sono sempre piena di appuntamenti, potresti aiutarmi! Ma dove erano i miei boys?".