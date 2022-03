Ezra Miller arrestato alle Hawaii, bestemmie e imprecazioni a un bar karaoke Dopo aver iniziato a dare fastidio a una donna 23enne che stava cantando al karaoke, si è poi scagliato contro un uomo di 32 anni che stava giocando a freccette. Tra urla e imprecazioni.

Ezra Miller, noto per il ruolo di The Flash nei film della Justice League e dello stand alone di prossima pubblicazione diretto da Andy Muschietti, così come del prossimo capitolo degli Animali Fantastici, in uscita il 13 aprile, è stato arrestato in un bar delle Hawaii, domenica 27 marzo. In un comunicato, la polizia di South Hilo ha confermato di essere intervenuta in un karaoke bar della zona, dove l'attore stava urlando bestemmie e imprecazioni nei confronti dei clienti.

Le imprecazioni di Ezra Miller in un bar delle Hawaii: l'arresto

L'intervento della polizia è arrivato dopo alcune segnalazioni. L'attore 29enne, dopo aver iniziato a dare fastidio a una donna 23enne che stava cantando al karaoke, si è poi scagliato contro un uomo di 32 anni che stava giocando a freccette. Da quel momento è iniziato un crescendo di urla e imprecazioni. Il titolare del bar ha più volte intimato all'attore di smettere, ma senza risultato. Dopo l'arrivo della polizia, Ezra Miller è stato tradotto nel più vicino dipartimento. Dopo una notte in gattabuia, l'attore è stato rilasciato lunedì mattina su cauzione. Cinquecento dollari, in tutto.

Ezra Miller nel cast di Aninali Fantastici – I segreti di Silente

Animali fantastici – I segreti di Silente uscirà il 13 aprile 2022 in Italia. Ancora una volta alla regia dci sarà David Yates. Il terzo episodio della saga, ispirata dai romanzi di J.K. Rowling e facente parte dell'universo letterario e cinematografico di Harry Potter, ruoterà ancora una volta su Newt Scamander e Albus Silente che cercheranno di ostacolare il mago oscuro Gellert Grindelwald. Ezra Miller è Aurelius Silente. Nel cast, con lui, i protagonisti Jude Law e Eddie Redmayne. Per la prima volta nei panni di Gellert Grindelwald, dopo Colin Farrell e Johnny Depp, c'è Mads Mikkelsen.