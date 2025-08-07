spettacolo
video suggerito
video suggerito

Ex concorrente del GF ha comprato benzina per una molotov contro un uomo: ora posa con il braccialetto elettronico

Una ex concorrente del Grande Fratello inglese, Simone Reed, ha ammesso di aver comprato della benzina usata per una molotov, poi lanciata contro un uomo. La 36enne è ora in libertà su cauzione e indossa il braccialetto elettronico. I fatti risalgono allo scorso febbraio, quando era con un amico in un bar ed è scoppiata una violenta lite.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Elisabetta Murina
172 CONDIVISIONI
Immagine

Una ex concorrente del Grande Fratello libera su cauzione. Simone Reed, che ha partecipato al reality inglese nel 2018, indossa il braccialetto elettronico e ha pubblicato sui social una foto che lo dimostra. Come riporta il The Sun, l'ex gieffina ha ammesso di aver comprato in un'officina della benzina usata poi per una molotov, lanciata successivamente contro un uomo davanti ai suoi occhi. I fatti risalgono allo scorso febbraio.

La lite e la bomba molotov contro un uomo: in cosa è coinvolta l'ex gieffina

I fatti risalgono allo scorso 15 febbraio e sono avvenuti a Redcar, nel North Yorkshire. Simone Reed si trovava in un locale della città con l'amico Carl Wild ed è rimasta coinvolta in una violenta lite. Stando ai video delle telecamere di sorveglianza, riportati dal The Sun, la 26enne ha visto l'amico lanciare una bomba molotov contro David Brotton, che è stato colpito alla testa. Nelle immagini si vede l'uomo che rotola sul pavimento dal dolore nel tentativo di spegnere le fiamme. L'ex concorrente del GF ha ammesso di essersi recata in un'officina per comprare la benzina necessaria alla bomba molotv. Wild infine ha fatto irruzione nel locale colpendo altre personale, distruggendo mobili e rubando i soldi nella cassa.

L'ammissione di colpa Simone Reed e il braccialetto elettronico

Come riporta il The Sun, Simone Reed ha ammesso la sua colpevolezza e ha spiegato di aver favorito un incendio doloso in quella sera di febbraio. In seguito alla sua confessione, le è stata concessa la libertà su cauzione, con un coprifuoco che le ordina di rimanere a casa alle 19 alle 5 del mattino. Poco dopo la decisione della Corte, l'ex concorrente del GF ha pubblicato sui social una sua foto in cui mostra il braccialetto elettronico alla caviglia, che viene usato per controllarla. "Non mi aspettavo che qualcuno potesse subire danni fisici", ha dichiarato.

Leggi anche
Basciano non mette il braccialetto elettronico, l'amica Elisa De Panicis ci scherza su in modo surreale

I precedenti di Simone Reed: l'arresto nel 2009 per rissa

Non è la prima volta che Simone Reed ha a che fare con la giustizia. Stando a quanto riporta il Daily Star Sunday, prima di entrare al Grande Fratello Inglese, era stata condannata a sei mesi di carcere dopo essere stata riconosciuta colpevole per rissa nel 2009. Durante la finale del reality, invece, era stata allontanata per aver sputato in diretta a un ex coinquilino. 

Personaggi
172 CONDIVISIONI
Immagine
"Dai un voto da 1 a 10 alla figlia di Belén", Ema Stokholma riapre il delicato tema della gestione dei minori sui social
Come Belén ha risposto a chi l'accusava di esporre troppo la figlia sui social
L'opionione del presidente matrimonialisti: "È un errore mettere i minori sul web"
Ema Stokholma attacca Belen: "Lo fai solo per like, internet è pieno di uomini pericolosi"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views