Enrico Montesano: “Ballando con le Stelle un errore da non ripetere. Carlo Verdone non vuole più lavorare con me”

A cura di Elisabetta Murina

Enrico Montesano compie 80 anni. In occasione di un importante traguardo, l'attore e comico ha tracciato un bilancio della sua carriera, dagli inizi nel mondo dello spettacolo agli errori da non ripetere, passando per tutti i personaggi con cui ha condiviso set ed esperienze. Tra questi Carlo Verdone che, però, poi "non ha più voluto fare niente con me". "Preferisco dire che è la quarta volta che ne compio venti. Con l’aggiunta di una consapevolezza e una filosofia diversa: oggi posso definirmi un ragazzo con una certa esperienza", ha scherzato riguardo al compleanno.

Il rapporto con Carlo Verdone

Tra i successi di Enrico Montesano, anche il film I due carabinieri, uscito nel 1984 e in poco tempo campione di incassi al botteghino. Protagonista al suo fianco Carlo Verdone, con cui all'epoca si creò un bel rapporto: "Eravamo due centravanti che hanno fatto la fortuna della squadra, del film. Abbiamo avuto una sana rivalità fra noi, ci siamo divertiti, abbiamo fatto coppia". Dopo quella collaborazione, però, Verdone prese le distanze da Montesano: "Peccato che poi Carlo non abbia più voluto fare nient’altro con me". Il motivo non è mai stato chiaro del tutto: "Io sempre detto che ero disponibile, ma Carlo preferisce fare da solo. Chissà, può essere pure che si faccia, sbrigamose però. Perché sa, arrivati a una certa età uno ha gli anni contati".

Enrico Montesano e Carlo Verdone nel film I due carabinieri (1984)

"Partecipare a Ballando con le Stelle un errore da non ripetere"

Tracciando un bilancio dei suoi 80 anni di vita, Montesano si è poi soffermato sugli "errori da non ripetere". Tra questi, la partecipazione a Ballando con le stelle nel 2022, dove fu squalificato perché durante le prove indossava una maglietta della X Mas. "Gli errori della maturità sono stati due. Il primo entrare in politica. Ho avuto solo danni. L’altro è stato partecipare a una trasmissione dove vince anche chi balla seduto", ha precisato. E quanto alla maglietta ‘incriminata', ci scherza su: "Ne ho pure una di Che Guevara, una di Mao. Sono bellissime. Conservo anche la canottiera sudata di Filippide e un paio di braghe cartaginesi".