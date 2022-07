Emily Blunt svela di essere balbuziente: “È un disturbo che la gente prende in giro e bullizza” La star di Hollywood Emily Blunt ha raccontato di soffrire di balbuzie da quando ha 6 anni: oggi lavora con i bambini che soffrono dello stesso suo disturbo grazie alla sua esperienza “La recitazione è stata il mio stimolo per parlare correntemente”.

A cura di Gaia Martino

La celebre star di Hollywood Emily Blunt ha rivelato di soffrire di un disturbo del linguaggio: all'età di 6 anni scoprì di essere balbuziente e a People, in occasione del Galà "Liberare le voci, cambiare le vite" a New York, ha raccontato come ha superato il suo problema, seppur non sia riuscita a combatterlo. La recitazione è stata uno stimolo per lei a parlare fluidamente.

La confessione di Emily Blunt

In occasione del Gala "Liberare le voci, cambiare le vite", Emily Blunt ha raccontato la sua esperienza: l'attrice che ha recitato in celebri film campioni d'incassi ha rivelato di essersi accorta di essere balbuziente all'età di 6 anni. Si tratta di un disturbo del linguaggio "di cui la gente non sa molto" ha spiegato, "milioni di persone in tutto il mondo lottano contro questo problema. Molto spesso diventa un disturbo che la gente prende in giro e bullizza".

Se non puoi esprimere te stesso, non puoi essere te stesso. E c'è qualcosa di molto toccante liberare le persone dalla morsa di un difetto di pronuncia, perché è come una sorta di impostore che vive nel tuo corpo.

"La recitazione è stata il mio stimolo a parlare correntemente"

La Emily Charton de Il diavolo veste Prada ha svelato che recitare l'ha aiutata a parlare in maniera fluida, nonostante ancora oggi non abbia corretto il suo disturbo. "Non che sia questo il motivo per il quale mi sono avventurata in questo lavoro – ha spiegato – ma è stato sorprendente la prima volta, quando sono riuscita a parlare tranquillamente mentre provavo a imitare qualcun altro".

Fu la sua insegnante a invogliarla a fare un provino per una recita scolastica, dopo aver notato che quando imitava personaggi o altre persone non balbettava. Con la sua esperienza ha così deciso di aiutare i bambini attraverso il suo lavoro con l'AIS a trovare soluzioni per affrontare al meglio il loro disturbo. "Devi abituarti al fatto che sei balbuziente per accettarlo. Ma non è tutto di te. Ognuno ha una caratteristica, e questa è la tua" ha concluso.