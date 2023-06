Elisa Esposito prof del corsivo: “Attacchi di pianto e rabbia, ma continuerò coi video all’infinito” “Sono stata presa di mira da TikTok”, racconta Elisa Esposito spiegando di volersi prendere una pausa. “Ho perso il mio profilo da 1 milione e mezzo di follower 9 volte, ma non la darà vinta agli haters che vogliono solo vedere il mio fallimento”.

A cura di Giulia Turco

Elisa Esposito è la Tiktoker che si è fatta conoscere come la Prof del corsivo. Nel 2022 i suoi video sono diventati virali e da allora la giovane classe 2002 ha deciso di investire in un vero e proprio business come creator, prima si TikTok, poi su Onlyfans. Di recente però ha deciso di prendersi una pausa dal social e di “trasferirsi” su Youtube.

Lo sfogo di Elisa Esposito dopo un periodo difficile

“Nell’ultimo mese sono stata presa di mira da TikTok”, racconta Elisa Esposito sel suo profilo social spiegando di volersi prendere una pausa. “Ho perso il mio profilo da 1 milione e mezzo di follower 9 volte”, spiega. Il motivo? A quanto pare il social avrebbe mandato il suo profilo in shadowban, il che significa che i suoi contenuti non vengono proposti tra quelli più virali. “Sono un po’ stressata per questo”, si sfoga con i suoi fan. “Quasi tutti i giorni mi vengono attacchi di pianto e rabbia, perché per me questo è un lavoro, non solo un hobby”.

@eli.esposito Grazie a chi mi continua a supportare vi voglio tanto bene ❤️ vi aspetto su |g: eli.espositoo e YT: Eli Esposito in cui sarò attiva sempre 🥹 ♬ suono originale – Elisa Esposito

I guadagni della prof del corsivo con i social

Nonostante tutto Elisa Esposito non ha nessuna intenzione di fermarsi con i suoi video , né di finire in balia dei suoi haters. “Io so già che molte persone sotto a questo video saranno contente, perché purtroppo la maggior parte degli italiani questo vuole: vedere il fallimento della vita altrui”, spiega. “Ma sappiate che con me non sarà facile, perché io continuerò all’infinito”. Di recente la tiktoker si era esposta sull’opinione pubblica che la gente può avere di lei e dei suo lavoro “Se voi guadagnate con uno stipendio normale da 1300 euro al mese la colpa è la vostra, non la mia”, aveva detto sui social. “L’Italia non ha colpe, la colpa non è di nessuno se non di voi stessi. Siete voi che decidere il vostro percorso di studi e di vita […]. Non venite a dirmi che una volta finita la mia carriera sui social io non farò niente, non ho paura per il mio futuro”.