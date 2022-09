Elezioni 2022: Claudia Villafane, moglie di Maradona spiega agli italiani in Argentina come votare Il consolato italiano ha scelto Claudia Villafañe per spiegare le modalità di voto per gli elettori italiani in Argentina.

Il Consolato italiano in Argentina ha scelto Claudia Villafañe, moglie di Diego Armando Maradona, come testimonial per un video informativo che spiega agli elettori italiani in Argentina come partecipare e votare alle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Il video con le istruzioni di voto

Claudia Villafañe spiega le modalità di voto per gli elettori italiani in un breve ma prezioso video. In Italia si voterà nella giornata di domenica 25 settembre ma in Argentina si può già votare e i seggi chiudono molto prima: il 22 settembre alle ore 16. Tutti gli elettori italiani argentini voteranno per un senatore e per due deputati del Parlamento e riceveranno a casa: un certificato elettorale, due schede elettorali (una per eleggere i deputati, una per eleggere il senatore), le liste dei candidati e una busta chiusa. Una volta espressa la preferenza, gli elettori possono inserire tutto nella busta chiusa e recarsi presso il consolato italiano oppure presso l'ufficio postale più vicino.

Perché è stata scelta Claudia Villafañe

Claudia Villafañe è una delle donne argentine più riconosciute, amate ed apprezzate in Italia e dagli italiani. Tra i motivi, ovviamente, il fatto di essere stata la moglie di Diego Armando Maradona, oltre che una delle donne che più di ogni altra ha cercato di aiutare il Pibe de Oro nei momenti di difficoltà (come viene raccontato anche nella serie tv di Amazon Prime Video, serie per la quale non sarebbero mai stati concessi diritti di sfruttamento della sua immagine). Claudia Villafañe è la madre di Dalma e Gianinna, le due figlie nate dal matrimonio con Diego Armando Maradona. Durante la stagione 1986/87, anno del primo scudetto del Napoli, Claudia Villafañe apprese dalla televisione che Diego Armando Maradona era diventato il padre di un bambino nato dalla relazione con Cristiana Sinagra, Diego Armando Jr, riconosciuto ufficialmente dallo stesso giocatore dopo anni. Ufficialmente, la coppia ha divorziato il 7 marzo 1998 ma sono rimasti legati anche più tardi, ufficialmente fino al 2010, per poi separarsi definitivamente. Claudia, però, è stata sempre accanto a Diego Armando Maradona fino alla fine.