Chiara Ferragni incita gli italiani al voto: “Fate sentire la vostra voce il 25 settembre” Chiara Ferragni si è fatta portavoce di un messaggio importante per le prossime elezioni politiche, chiedendo agli italiani di andare a votare e far sentire la propria voce.

A cura di Ilaria Costabile

Le elezioni politiche del 25 settembre sono ormai alle porte, ma non tutti gli italiani si può dire che abbiano un'idea chiara su chi votare e, spesso, questa confusione può tradursi in una astensione che, in condizioni delicate come quelle in cui versa la politica italiana, non può essere una scelta da perseguire. Anche Chiara Ferragni, quindi, ha deciso di farsi portatrice di un messaggio preciso che possa invogliare i suoi follower a votare per decidere che potrà tenere tra le mani le redini del Paese.

Il messaggio di Chiara Ferragni

Imprenditrice digitale, ma prima di tutto influencer, Chiara Ferragni utilizza il suo profilo come veicolo di suggestioni e riflessioni, soprattutto in un momento così difficile per la storia politica dell'Italia, e ha condiviso un post del profilo Instagram "Apriteilcervello", in cui si delinea un quadro ben preciso contrario ad un possibile governo Salvini-Meloni-Berlusconi, le cui ideologie sono fortemente in contrasto con il desiderio di libertà e uguaglianza che accompagna le nuove generazioni e che renderebbe lo Stato all'avanguardia, oltre che realmente attento ai diritti del singolo cittadino, la cui tutela dovrebbe essere l'obiettivo primario di chi si troverà a gestire il Paese, di qualsiasi fazione politica faccia parte. Ferragni, quindi, scrive: " Da leggere tutto. Fate sentire la vostra voce il 25 settembre", un appello chiaro e diretto che vuole incitare gli italiani a fare la loro parte in un momento decisivo per le sorti dell'intera popolazione.

Chiara Ferragni e la politica

Pur avendo sempre dichiarato di non voler esprimere delle opinioni personali in ambito politico, per il timore di poter veicolare messaggi sbagliati o che potessero essere fraintesi, Chiara Ferragni si è sempre fatta portavoce delle istanze da lei ritenute più giuste, sostenendo anche considerazioni fatte da altri, ma di cui condivideva a pieno il pensiero. Eppure, non è la prima volta che la voce di Chiara Ferragni si addentra nei meandri della politica. Emblematico è il caso dello scorso luglio, quando l'influencer ha rivolto un vero e proprio appello al sindaco di Milano, Beppe Sala, sottolineando quanto fosse aumentata la violenza nelle strade della città e angosciata dalla deriva di questi atteggiamenti pericolosi, aveva chiesto che fosse fatto qualcosa.