È morto William Friedkin, il regista de L’Esorcista aveva 87 anni È morto a Los Angeles William Friedkin, premio Oscar per The French Connection e regista de L’Esorcista. Aveva 87 anni. A dare la notizia è stata la moglie Sherry Lansing, ex produttrice e direttrice di studio.

A cura di Stefania Rocco

È morto a Los Angeles William Friedkin, regista de L’Esorcista e premio Oscar per il film The French Connection (in Italia, Il braccio violento della legge). Al film andò anche il Golden Globe per la Miglior Regia. Ma fu il film che ebbe per protagonista l'attrice Linda Blair a renderlo famoso in tutto il mondo. Friedkin aveva 87 anni. A dare la notizia della scomparsa è stata la moglie l’ex produttrice e direttrice di studio Sherry Lansing. La notizia della scomparsa è stata confermata dall'amico Stephen Galloway. Le cause del decesso sono ignote. È presumibile, però, che la scomparsa sia legata a cause naturali. Tra un mese, Friedkin avrebbe partecipato all’80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia con il nuovo film The Cain Mutiny Court-Martial, che sarà presentato fuori concorso.

La carriera di William Friedkin

Nato nel 1935, Friedkin era considerato un profondo innovatore dei generi poliziesco e horror, tanto da essere soprannominato Il regista del male. Figlio di un'infermiera e di un ex marinaio mercantile, visse un'infanzia economicamente disagiata che lo spinse a fare alcuni lavori saltuari per contribuire al bilancio familiare. Nel 1959, dopo avere lasciato il liceo, cominciò a lavorare per la stazione televisiva Chicago WGN come fattorino. Riuscì in breve tempo a scalare le vette della società, passando dall'ufficio corrispondenza al ruolo di produttore e, in seguito, di regista.

Il successo con L'Esorcista e The French Connection

Dopo i premi ottenuti dai suoi primi lavori, il successo arrivò nel 1971 grazie a Il braccio violento della legge (che vinse 5 premi Oscar: miglior regia, miglior film, miglior montaggio, miglior sceneggiatura originale e miglior attore) e, due anni dopo, L'Esorcista (che avrà un sequel prossimamente). Nel 2013 aveva ricevuto un Leone d'oro alla carriera. È stato sposato 5 volte, con Jeanne Moreau (dal 1977 al 1979), con Lesley-Anne Down (dal 1982 al 1985), con Kelly Lange (dal 1987 al 1990) e con l'ultima moglie Sherry Lansing.