É morto Paolo Sottocorona, meteorologo di La7: aveva 77

È morto Paolo Sottocorona: il celebre meteorologo, volto delle previsioni su La7, aveva 77 anni.

È morto Paolo Sottocorona. Il celebre meteorologo, volto delle previsioni sulla rete La7, aveva 77 anni. La notizia della sua scomparsa è arrivata nella serata di mercoledì 8 ottobre. Ad annunciarla Enrico Mentana con un messaggio su Instagram: "Un nostro lutto grave: se ne è andato Paolo Sottocorona".

Nato a Firenze nel dicembre 1947, Paolo Sottocorona si è laureato in Ingegneria dopo aver portato a termini gli studi classici. Nel 1972 entra come ufficiale nel Servizio Meterologico dell'Areonautica Militare e negli anni successivi si dedica a questo ambito. Per quasi 15 anni, infatti, è stato addetto dell'Ufficio Meteorologico dell'aeroporto di Guidonia e poi al Centro Nazionale di Meteorologia.

Successivamente, dopo l'esperienza in Aeronautica, approda in tv dove diventa in breve un volto noto con le sue previsioni meterologiche e la sua divulgazione scientifica. Sottocorona collabora prima con Unomattina, trasmissione Rai, poi con Telemontecarlo, dove è autore e presentatore di una rubrica di previsioni metereologiche. Dal 2002 approda su La7, dove curava la rubrica Tempo al tempo e le quotidiane previsioni metereologiche.