È morto l’attore Jerry Adler, indimenticabile Hesh nella serie I Soprano

È morto all'età di 96 anni l'attore statunitense Jerry Adler, diventato noto al pubblico per aver interpretato il ruolo di Herman Hesh Rabkin nella serie I Soprano. L'artista si è spento sabato 23 agosto a New York e ad annunciarne la scomparsa è stata la sua famiglia, attraverso un necrologio online.

Il personaggio di Hesh ne I Soprano

La sua carriera nel mondo dello spettacolo iniziò molto presto, ma diventò amatissimo dal pubblico televisivo, quando dal 1999 e al 2007 diede vita sul piccolo schermo al ruolo di Hesh, consigliere nonché migliore amico del boss Tony Soprano, l'indimenticabile James Gandolfini, nella serie Hbo diventata un cult e vincitrice di premi prestigiosi, I Soprano. Il personaggio di Hesh rappresentava senza dubbio un unicum nella serie, anche dal punto di vista culturale, poiché era un ex produttore musicale ebreo con cui la famiglia teneva uno stretto legame. L'obiettivo degli autori che crearono questa figura, era quello di intrecciare due realtà diversissime tra loro che si trovarono a coesistere, ovvero al cultura ebraica e la criminalità di stampo italo-americana. Hesh era tra i personaggi più amati anche per quel sarcasmo, pungente, che caratterizzava ogni sua battuta, insieme a quella tranquillità che faceva da contraltare all'irruenza di Tony.

La carriera tra teatro e cinema

D'altro canto, Adler era anch'egli ebreo. Nacque il 4 febbraio 1929 e iniziò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1951 come assistente di scena e lavorando dietro le quinte delle più note produzioni di Broadway. Il teatro, per i primi anni, fu la sua casa e si occupò di spettacoli famosissimi come My Fair Lady con Julie Andrews e Rex Harrison. Cugino della famosissima insegnante di recitazione, Stella Adler, dal palcoscenico, poi, passo alla macchina da presa, lavorando con grandi nomi del cinema del Novecento da Harold Pinter ad Arthur Miller, passando per Orson Wells e Katharine Hepburn. Il suo primo ruolo, però, lo interpretò all'età di sessant'anni, ma fu l'inizio di una numerosa carriera. La sua prima apparizione tv è del 1991, fu scelto per I Soprano, nella serie Rescue Me, The Good Wife, Un medico tra gli orsi, Innamorati pazzi, Mad About You e Broad City.