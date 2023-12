È morto Kamar de los Reyes, l’attore di “Una Vita da vivere” e “Call of Duty” aveva 56 anni L’attore aveva 56 anni ed è noto al pubblico grazie ai ruoli in “Una Vita da Vivere” e nei videogiochi “Call of Duty”, dove interpretava il cattivo Raul Menendez. Ha combattuto una breve battaglia contro il cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

È morto Kamar de los Reyes, attore della fiction Una Vita da Vivere e volto del cattivo Raul Menendez nei videogiochi Call of Duty. Aveva 56 anni ed è scomparso nel giorno della Vigilia di Natale a Los Angeles. Ha combattuto una breve battaglia contro il cancro, ha confermato un addetto stampa della moglie, l'attrice Sherri Seum, al sito americano Variety.

La carriera di Kamar de los Reyes

Nato a San Juan (Porto Rico) e cresciuto a Las Vegas, si è trasferito a Los Angeles alla fine degli Anni Ottanta per dedicarsi alla recitazione. Tra i suoi ruoli si ricordano quello del pugile Pedro “Roadman” Quinn in Blade to the Heart nel 1994, quello di Eugenio Martínez in Nixon (1995) e quello di Tomas in Love & Suicide (2005), film girato clandestinamente a Cuba mentre i protagonisti partecipavano all'Havana International Film Festival.

È però grazie alla serie Una Vita da Vivere (One Life to Live) che diventa noto al grande pubblico. Nella soap interpreta il personaggio di Antonio Vega, ex membro di una banda che era ingiustamente finito in prigione per omicidio, poi diventato avvocato e poliziotto. Dopo una pausa nel 1998, torna nel cast nel 2000 e ci rimane fino al 2013. Ha poi interpretato il Malvagio Menendez, trafficante d'armi e terrorista nicaraguense, in Call of Duty: Black Ops II del 2012 , Call of Duty: Black Ops 4 del 2018, Call of Duty: Mobile del 2019 e Call of Duty del 2021: Avanguardia. De los Reyes lascia la moglie, l'attrice Sherri Saum e i tre figli Caylen, Michael e John, oltre che i genitori, due fratelli e due sorelle.