È morto Joe Bugner, l’attore e pugile aveva 75 anni: affrontò sul ring Muhammad Ali e recitò con Bud Spencer

L’attore ed ex pugile aveva 75 anni. Si è fatto conoscere dal pubblico per la sua carriera sul ring e al cinema: fu campione di pesi massimi britannico, affrontando nomi come Muhammad Ali e Joe Frazier, mentre sul grande schermo recitò insieme a Bud Spencer e Terence Hill in diversi film di genere.

È morto Joe Bugner, attore ed ex pugile. Aveva 75 anni. Si è fatto conoscere dal pubblico per la sua carriera sul ring e al cinema: nella vita fu campione di pesi massimi britannico, affrontando nomi come Muhammad Ali e Joe Frazier, mentre sul grande schermo recitò insieme a Bud Spencer e Terence Hill in diversi film di genere. Tra i suoi successi si ricordano Io sto con gli Ippopotami e Lo Chiamano Bulldozer.

La carriera sportiva di Joe Bugner

Nato in Ungheria nel 1950, Bugner emigrò negli Stati Uniti dopo la rivolta che colpì lo Stato nel 1956. Negli anni Settanta si affermò nel mondo dello sport come pugile, affrontando alcuni grandi nomi dell'epoca, come Muhammad Ali e Joe Frazier. Furono due incontri ravvicinati che perse entrambi per pochi punti. Tra gli atleti che incontrò sul ring anche Frank Bruno e Henry Cooper, contro il quale vinse il titolo europeo e di campione del Commonwealth Britannico. Nella sua carriera disputò un totale di 83 incontri, collezionando anche il riconoscimento della World Boxing Federation nel 1998. Si ritirò definitivamente nel 1999.

Joe Bugner e Muhammad Ali

I ruoli al cinema con Bud Spencer e Terence Hill

Oltre a combattere sul ring, Bugner fu anche un ‘cattivo' al cinema e recitò in diversi film di successo. Si ricordano in particolare il ruolo di Jack Ormond in Io sto con gli Ippopotami e Lo Chiamavano Bulldozer, entrambi con Bud Spencer e Terence Hill. Nel corso della sua carriera, anche ruoli in film come Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre e l'ultimo, il più recente, Cinderella Man- Una ragione per lottare con Russell Crowe, ispirato alla vita del pugile James Braddock.