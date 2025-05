video suggerito

È morto il cane di Elisabetta Canalis: “Con noi al guinzaglio anche se non c’eri, il mio cuore è a pezzi” Elisabetta Canalis con un post pubblicato su Instagram ha annunciato la morte di Charlie, il suo cagnolino adottato un anno fa dal canile. In una foto c’è la figlia con un guinzaglio vuoto: “Stasera ti ha portato lo stesso con noi al guinzaglio anche se non c’eri”, le parole. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

1.271 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Canalis dice addio al cane Charlie, adottato un anno fa in un canile. Con un post su Instagram la showgirl ha annunciato la morte del cagnolino di cui si è presa cura nell'ultimo anno. Tra le foto condivise anche l'immagine della figlia Skyler che porta a spasso l'altro loro cane con un guinzaglio vuoto. "Stasera ti ha portato lo stesso con noi al guinzaglio anche se non c’eri", le parole.

Le parole di Elisabetta Canalis per la morte del cane

A corredo di una serie di foto postate su Instagram, Elisabetta Canalis ha annunciato la morte di Charlie, il cane adottato un anno fa in un canile. Il suo migliore amico a 4 zampe era stato abbandonato a 10 anni e lo scorso anno ha deciso di portarlo a casa con sé. Con queste parole lo ha salutato ieri: "Ciao Charlie, amico mio. Il mio cuore è a pezzi e così quello di Skyler che stasera ti ha portato lo stesso con noi al guinzaglio anche se non c’eri. Spero di averti dato almeno un po’ di quell’amore folle che tu hai dato a noi e restituito quello che chi ti aveva buttato via ti ha tolto. Non hai mai perso fiducia ed amore nelle persone nonostante non siano sempre state gentili con te ,ci mancherai piccoletto mio".

In una story su Instagram la showgirl ha poi aggiunto: "Oggi ho letto tutti i vostri messaggi, le vostre esperienze condivise molto simili alla mia. Non sapete quanto mi abbia fatto piacere sapere che non sono sola, che avete speso anche 2 righe per raccontarmele. Vi abbraccio forte, anche se da qui".

Charlie, il cane adottato un anno fa dal canile

Nell'aprile 2024 Elisabetta Canalis raccontò la sua esperienza. Incontrò al canile Charlie , cane abbandonato all'età di 10 anni, e decise di portarlo con sé a casa. "Ci ho pensato, ho fatto diverse inversioni a U e poi sono tornata indietro, qualcosa di Charlie mi aveva colpito, la sua voglia di vivere e la sua allegria nonostante fosse in quella gabbia chiuso da 10 giorni insieme a tante anime perse che non dovrebbero trovarsi lì. Abbiamo deciso di aggiungere un posto a tavola e di fare di Charlie un nuovo membro della famiglia. Buona vita Charletto", disse.