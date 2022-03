È morto Giovanni Battezzato, doppiatore di Smoker in One Piece e voce di Virgin Radio Era, infatti, la voce del Drago Shenron in tutte le edizioni di Dragon Ball ma anche di Smoker in One Piece.

È morto all'età di 71 anni il doppiatore Giovanni Battezzato. Una voce per l'infanzia di tanti nati negli anni '80. Era, infatti, la voce del Drago Shenron in tutte le edizioni di Dragon Ball, rievocato ogni volta da Goku e dai suoi compagni. Per la stessa serie animata è stata anche la voce di Re Kaioh e di Garlic jr.

Doppiatore e attore di sitcom

È stato anche la voce di Smoker in One Piece e del capitano Harris nella serie animata di Scuola di polizia. Era anche la voce di Victor Sullivan, mentore di Nathan Drake, nei videogiochi di Uncharted. È stato anche la voce di Virgin Radio Italia conducendo il programma Virgin Investigation Bureau con Sophia Eze su Virgin Radio Italia. Aveva recitato in tante fiction e sitcom Mediaset. Ne "I Cavalieri dello Zodiaco" era stato anche la voce di Shaka di Virgo e Death Mask di Cancer.

Il Drago Shenron, tra i personaggi doppiati da Battezzato.

Il cordoglio di Virgin Radio

La morte di Giovanni Battezzato è stato un duro colpo per Virgin Radio, emittente nella quale aveva lavorato negli ultimi anni. Questo è il messaggio di Virgin Radio:

Leggi anche La serie tv di One Piece arriva su Netflix, svelato il cast del celebre manga giapponese

Ieri ci ha lasciato Giovanni Battezzato: grande doppiatore, attore e voce indimenticabile anche a Virgin Radio dove, tra il 2008 e il 2012, è stato protagonista dell'appuntamento Virgin Investigation Bureau insieme a Sophia Eze. Buon viaggio detective Malone. RIP

Anche Yamato Video, la casa di produzione e distribuzione di anime in Italia, ha espresso il suo dolore per la scomparsa di un personaggio amatissimo tra gli appassionati del mondo anime:

Apprendiamo con profonda tristezza la scomparsa di Giovanni Battezzato. Grazie per tutti i personaggi che ci hai regalato!

Di recente, il mondo dei doppiatori ha fatto i conti con un'altra scomparsa molto importante, quella di Tony Fuochi. Era l'indimenticata voce di Phoenix, il controverso personaggio de I Cavalieri dello Zodiaco.