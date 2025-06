video suggerito

È morto Giorgio Biagioli, l’attore che partecipò a The Voice Senior aveva 77 anni È morto sabato Giorgio Biagioli, attore ed ex volto di The Voice Senior. Partecipò al programma nel 2020 e cantò Il mondo di Jimmy Fontana. Aveva 77 anni. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto Giorgio Biagioli, attore ed ex volto di The Voice Senior. La notizia arriva da cronachemaceratesi.it che fa sapere che l'uomo, 77 anni, è morto a seguito di complicanze insorte dopo un delicato intervento chirurgico. Conosciuto dai telespettatori come aspirante concorrente di The Voice Senior, programma al quale prese parte nel 2020, ha recitato anche in diversi film.

La morte di Giorgio Biagioli

Giorgio Biagioli, originario di Macerata, è morto a 77 anni all'ospedale di Frascati dove era ricoverato: è deceduto lo scorso sabato in seguito a complicanze insorte dopo un importante intervento chirurgico. Lo fa sapere cronachemaceratesi.it che annunciata la data dei funerali fissati per oggi, alle 16, alla Chiesa Collegiata di Montecassiano. L'attore e showman lascia la moglie Paola e i figli.

La carriera di Giorgio Biagioli

Giorgio Biagioli ha recitato in diversi film: con ruoli minori è entrato nel cast di Panni sporchi nel 1996, The foreign body e più recentemente nel film L'ombra del giorno di Giuseppe Piccioni con Riccardo Scamarcio. La visibilità a livello nazionale l'ha conquistata con la partecipazione a The Voice Senior nel 2020: sul palco di Antonella Clerici cantò Il mondo di Jimmy Fontana. Giorgio Biagioli era conosciuto anche per le sue performance al locale Shalimar di Senigallia dove si esibiva accompagnato da musicisti. Su Facebook numerosi amici lo hanno omaggiato con un post. Pino Gulizia ha scritto: "Un pensiero speciale oggi a Giorgio Biagioli, amico con cui ho condiviso parecchie battaglie musicali che si è spento oggi a Roma. Ovunque tu sia Giorgio continua a cantare". Al post è arrivata la risposta del figlio di Biagioli, Umberto, che ha comunicato la data e l'ora dei funerali. "Ciao, sono il figlio. Passato un po’ di tempo eh!?! Allora, per chi volesse, i funerali ci saranno domani ore 16:00 presso la Chiesa Collegiata di Montecassiano. Ricordo pure io le cantate infinite che si faceva allo Shalimar di Senigallia", le parole.