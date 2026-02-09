È morto Giancarlo Dettori, l’attore di teatro era stato il primo Mago Zurlì

È morto all'età di 93 anni Giancarlo Dettori, grande attore del teatro italiano, diventato anche volto noti di alcuni momenti televisivi. Ad annunciarlo, la sua famiglia che ha scritto: "Si è compiuto il tempo. Un'era lunga novantatré anni si dissolve nell'eterno, e il mio pianto diventa preghiera".

Il ricordo della famiglia e l'amore per il teatro

Un messaggio carico di dolore, per la scomparsa del noto interprete teatrale, nonché regista e sceneggiatore, infatti suo figlio Carlo scrive: "Il ciclo della vita che mi è stata affidata torna alla sua sorgente, dove nulla si perde e tutto si ritrova. Papà, hai varcato la soglia della luce: ora sei con la tua Franchina (la moglie Franca Nuti, attrice, ndr) nel luogo dove l'amore non conosce separazione". Dettori, originario di Cagliari, si era trasferito a Roma per frequentare l'Accademia d'arte Drammatica e dopo il diploma è stato un grande protagonista di numerose produzioni teatrali, avviando un sodalizio con Giorgio Strehler e il Piccolo Teatro di Milano.

Le esperienze radiofoniche

Nella sua carriera ha avuto varie esperienze lontano dal teatro, è stato anche conduttore di alcuni programmi radiofonici e anche protagonista di commedie e radiodrammi Rai. Nel 1975, poi, vestendo i panni del Guglielmo Tell prende parte a Le interviste impossibili, una trasmissione del Secondo Programma Radiorai, dove si intervistavano personaggi appartenuti ad epoche passate. Successivamente farà anche altri programmi radiofonici, come Voi ed io e Via Asiago Tenda, un varietà che ebbe varie edizioni. La sua prima apparizione televisiva risale al 1976, quando con Enza Sampò presentò il Varietà Insieme, facendo finta di niente e nel 1984 condusse con Marina Pezy il qui Giallo sera.

Il primo Mago Zurlì e i ruoli al cinema

Ma Dettori viene anche ricordato per essere stato il primo attore ad interpretare il Mago Zurlì, nato da un'idea di Cino Tortorella. Si trattava di uno spettacolo teatrale per bambini, ovvero Zurlì, mago Lipperlì. Il personaggio fu notato anche dalla Rai, ma Dettori non volle interpretarlo anche in Tv, dove fu sostituito proprio da Tortorella. Oltre alla tv, poi, prese parte anche ad alcune produzioni cinematografiche come nel 1962 Una storia milanese, e ancora L’affittacamere, La pretora. Nel 1992 fu chiamato da Carlo Verdone per recitare nel suo film Maledetto il giorno che t'ho incontrato, mentre al 2017 risale la sua ultima apparizione sul grande schermo con Gli Sdraiati di Francesca Archibugi