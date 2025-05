video suggerito

È morto George Wendt, l’indimenticabile Norm della sitcom “Cin Cin” aveva 76 anni È morto a 76 anni George Wendt, celebre attore americano noto per il suo ruolo di Norm nella sitcom Cin Cin. “Si è spento serenamente nel sonno” ha fatto sapere la famiglia in una nota condivisa da People.com. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto George Wendt, l'attore noto per il ruolo di Norm Peterson nella sitcom di successo degli anni '80 Cin Cin. L'attore simbolo della comicità americana si è spento a 76 anni nella sua casa di Los Angeles: a darne notizia è la sua agente, Melissa Nathan, in una dichiarazione a People.com. "L'amato attore e comico George Wendt, noto per aver recitato nella commedia di successo della NBC Cheers , è scomparso", le parole.

La morte di George Wendt

People.com fa sapere, attraverso una dichiarazione di Melissa Nathan, che il suo assistito George Wendt è morto. "La famiglia di George ha confermato la notizia della sua morte martedì mattina presto, annunciando che si è spento serenamente nel sonno mentre era a casa. George era un padre di famiglia affettuoso, un amico amato e un confidente per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Ci mancherà per sempre", le parole nel comunicato. L'attore si è spento nella sua casa di Los Angeles all'età di 76 anni: le cause del decesso non sono state rese note.

La carriera tra cinema e tv

George Wendt iniziò la sua carriera al Saturday Night Live, dove creò il personaggio di Bob Swerski, un tifoso sfegatato dei Chicago Bears. Il successo è arrivato con il ruolo di Norm Peterson, cliente del bar Cheers, sitcom molto nota degli anni '80 che nella versione italiana è diventata "Cin Cin". È apparso in tutti gli episodi della serie grazie al quale ha ricevuto sei nomination consecutive agli Emmy come miglior attore non protagonista in una serie comedy. Ha recitato anche in Colombo, Sabrina vita da strega, Masters of Horror, Portlandia, poi al cinema in Dreamscape, Fletch, Chi è sepolto in quella casa? e Amore per sempre con Mel Gibson. È apparso anche nel videoclip di Black or white di Michael Jackson dove ha interpretato il padre del personaggio di Macaulay Culkin.