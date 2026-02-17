È morto Frederick Wiseman, il documentarista e regista aveva 96 anni

Addio al documentarista, regista e produttore Frederick Wiseman. Aveva 96 anni. A darne notizia la famiglia. Nel corso della sua carriera ottenne diversi riconoscimenti come il Leone d’Oro alla Carriera e l’Oscar alla carriera. Lascia i figli David ed Eric.

È morto Frederick Wiseman, documentarista, regista e produttore. Aveva 96 anni. A darne notizie la sua società di produzione Zipporah Film e la famiglia. Negli anni ha costruito una lunga carriera la cinema e a teatro: nel 2014 ha ricevuto il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia, mentre nel 2017 l'Oscar alla carriera. Tra i suoi film si ricordano titoli come Titicut Follies, uscito nel 1969, fino a progetti per il piccolo schermo più recenti come High School, Law and Order, Hospital.

Nato a Boston nel 1930, Wiseman era entrato nell'esercito americano e successivamente si era laureato in legge prima di iniziare una carriera come documentarista e regista. Tra i suoi primi lavori si ricordano il lungometraggio The Cool World uscito a metà degli Anni Sessanta e Titicut Follies, girato all'interno di un ospedale psichiatrico del Massachusetts. Con il passare degli anni è diventato un punto di riferimento nell'ambiente per il suo sguardo e il modo di raccontare, che più volte aveva sottolineato come non potesse essere imparziale.

Frederick Wiseman

Wiseman era rimasto vedovo della moglie Zipporah Batshaw Wiseman, scomparsa nel 2021 dopo 65 anni di matrimonio. Lascia i figli David ed Eric e tre nipoti. Nel 2014, in occasione del Leone d'oro alla carriera, aveva spiegato che per lui non esisteva nessuna differenza tra documentario e fiction: "Mi piace fare film che abbiano una struttura drammatica, che si occupino di aspetti sottili e complessi del comportamento umano. La tecnica è diversa ma il risultato è lo stesso".