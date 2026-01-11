È morto Filippo Ascione, sceneggiatore e regista che ha lavorato con Fellini e Verdone: aveva 71 anni

Addio a Filippo Ascione, regista, sceneggiatore e produttore, che nella sua lunga carriera ha collaborato con registi come Federico Fellini (in Ginger e Fred) e Carlo Verdone (in Al Lupo Al Lupo). Aveva 71 anni.

È morto Filippo Ascione, regista e sceneggiatore, che nella sua lunga carriera ha collaborato con registi come Federico Fellini, Carlo Verdone, Christian De Sica. Aveva 71 anni. A darne notizia la pagina Le Lampara e anche il Comune di Cariati, sua città d' origine.

La carriera di Filippo Ascione come regista e produttore

Nato nel 1954 a Cariati, provincia di Cosenza, Filippo Ascione ha costruito la sua carriera nel mondo del cinema lavorando sempre nel dietro le quinte. Negli Anni Ottanta e Novanta fu assistente alla regia di Federico Fellini, con cui collaborò alla realizzazione del film Ginger e Fred, uscito nel 1986. Non solo: nel corso degli anni lavorò anche con Carlo Verdone, Sergio Rubini, Carmine Amoroso, Luca Verdone, Christian De Sica e Giulio Base.

Tra i suoi lavori, a cui ha collaborato come sceneggiatore, si ricordano La stazione (che vinse il David di Donatello per la migliore sceneggiatura), Stasera a casa di Alice, La bocca, Faccione, Il conte Max, Al lupo al lupo (vincitore del Nastro d'Argento per il miglior soggetto originale). E poi ancora La bionda, L'orso di peluche, Prestazione straordinaria, Il viaggio della sposa. Negli Anni Novanta ebbe anche un ruolo importante, in qualità di produttore, all'interno della società Penta Film, nata dall'unione tra la Cecchi Gori Group e Silvio Berlusconi Communications. Tra i lavori più recenti ci sono Cercando Itaca (2025) e il progetto Esencia Cuba.

Il legame con la città di Cariati (Cosenza)

Ad annunciarne la scomparsa e a ricordarlo anche il Comune di Cariati, in provincia di Cosenza, sua città d'origine con cui aveva un legame speciale. "Cariati perde un figlio illustre, un uomo di cultura che ha saputo portare il proprio talento ben oltre i confini locali senza mai dimenticare le sue radici. Il suo percorso umano e professionale rappresenta un esempio di passione, impegno e amore per l’arte”, ha scritto il sindaco Cataldo Minò in un post su Facebook.