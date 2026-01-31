È morto Demond Wilson, star della serie Sanford and Son: a 79 anni sopraggiunte complicazioni per un tumore

È morto Demond Wilson, attore simbolo della sitcom Sanford and Son, aveva 79 anni. L’attore statunitense, celebre per il ruolo di Lamont Sanford, è deceduto venerdì mattina nella sua casa di Palm Springs, in California, a causa di complicazioni legate a un tumore. La notizia è stata confermata dal figlio Demond Wilson Jr, che a TMZ ha dichiarato: “Lo amavo. È stato un grande uomo”.

È morto Demond Wilson, attore simbolo della sitcom Sanford and Son, aveva 79 anni. L’attore statunitense, celebre per il ruolo di Lamont Sanford, è deceduto venerdì mattina nella sua casa di Palm Springs, in California, a causa di complicazioni legate a un tumore. La notizia è stata confermata dal figlio Demond Wilson Jr, che a TMZ ha dichiarato: "Lo amavo. È stato un grande uomo".

La carriera di Demond Wilson e il matrimonio con Cicely Johnston

Nato nel 1946 in Georgia e cresciuto a New York, Wilson aveva iniziato la carriera artistica come ballerino e attore teatrale, dopo aver prestato servizio militare in Vietnam. Il successo arrivò nel 1972 con Sanford and Son, serie cult trasmessa fino al 1977. I protagonisti sono due rigattieri afroamericani che vivono a Los Angeles, Fred G. Sanford (interpretato da Redd Foxx, morto di infarto sul set di The Royal Family nel 1991) e il figlio trentunenne Lamont, era il remake della sitcom britannica Steptoe and Son. Nel 2007 la rivista Time inserì la serie nella lista dei 100 miglior show di sempre e il tema musicale, diventato iconico quanto i suoi personaggi, è stato composto da Quincy Jones.

In seguito, Demond Wilson ha recitato in altre sitcom e produzioni televisive di successo, lasciando un segno nella storia della TV americana. Ha sposato la modella Cicely Johnston il 3 maggio 1974 e insieme hanno avuto sei figli. È stato un attivo evangelista cristiano per gran parte della sua vita.

Il dolore per l'abbandono di Redd Foxx di Sanford and Son

Wilson interpretò Lamont per tutta la durata della serie e ne divenne la star quando Redd Foxx abbandonò lo show nel 1974 a causa di una disputa salariale con i produttori e il suo personaggio fu cancellato per il resto della stagione. Foxx tornò l'anno successivo e la coppia tornò a lavorare insieme fino al 1977, quando la serie fu definitivamente cancellata.

Demond Wilson e Redd Foxx

Nel 1980-1981, Foxx tentò di rilanciarsi con sitcom di breve durata dal titolo Sanford, ma Wilson si rifiutò di riprendere il suo ruolo per la nuova serie. Quando nel 2014 gli fu chiesto se fosse rimasto in contatto con qualcuno della Sanford and Son, in particolare con Foxx (morto l'11 ottobre 1991), rispose: "No. Ho visto Redd Foxx una volta prima che morisse, intorno al 1983, e non l'ho più rivisto. L'ho perdonato per aver abbandonato la serie senza dirmelo direttamente, lo seppi nel corridoio della NBC da un giornalista, ma l'ho amato e alla fine l'ho perdonato".