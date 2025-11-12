È morto Cleto Escobedo III, leader della band “Jimmy Kimmel Live!”: il pianto del conduttore per l’amico di una vita

Al “Jimmy Kimmel Live!”, il conduttore ha reso omaggio al suo amico d’infanzia e direttore musicale Cleto Escobedo III, scomparso a 59 anni: “Siamo in onda da quasi 23 anni e ho dovuto affrontare molti monologhi difficili ma questo è il più duro, perché la scorsa notte abbiamo perso una persona davvero speciale, andata via troppo presto”. Lo show prenderà “un paio di giorni di pausa” in segno di lutto.

Martedì sera, l’episodio di Jimmy Kimmel Live! si è aperto in un silenzio carico di emozione. Con la voce rotta dalle lacrime, Jimmy Kimmel ha reso un toccante omaggio al suo amico d’infanzia e storico direttore musicale del programma, Cleto Escobedo III, scomparso all’età di 59 anni. “Siamo in onda da quasi 23 anni e ho dovuto affrontare molti monologhi difficili”, ha detto Kimmel, visibilmente commosso, “ma questo è il più duro, perché la scorsa notte abbiamo perso una persona davvero speciale, andata via troppo presto. Vorrei parlarvi di lui, se non vi dispiace”.

I genitori di Cleto Escobedo III in studio: il ricordo commovente

Mentre Kimmel ricordava la loro amicizia nata a Las Vegas, sullo schermo scorrevano le foto dei due da bambini. In studio erano presenti anche i genitori di Escobedo, profondamente toccati dal tributo. Il conduttore ha raccontato con affetto i loro primi anni insieme: “C’era un ragazzo che viveva nella mia strada, poco più grande di me. Si chiamava Cleto, ma tutti lo chiamavamo Junior. Siamo diventati amici inseparabili, di quelli da ‘Mamma, ti prego fammi dormire da lui’. Un’estate ho dormito a casa Escobedo per 33 notti di fila!”.

Dalle marachelle infantili alle prime avventure musicali, Kimmel ha tracciato un ritratto di amicizia autentica e longeva. Quando nel 2003 ottenne il suo talk show, non ebbe dubbi su chi volesse al suo fianco come leader della band. “Il mio primo pensiero fu: ‘Il mio migliore amico suona il sax, potrebbe guidare la band’. Non suonava come un’idea brillante, ma quando Cleto e suo padre fecero l’audizione, conquistarono tutti. Suonarono Pick Up the Pieces degli Average White Band, e da lì non ci siamo più separati. Abbiamo lavorato insieme ogni giorno per quasi 23 anni”, ha continuato.

“Jimmy Kimmel Live!” si ferma in segno di lutto

Con la voce spezzata, Kimmel ha aggiunto: “Siamo devastati. Non è giusto. Era la persona più gentile, umile, divertente e generosa che si potesse incontrare”. Al termine, ha ringraziato il pubblico e annunciato che “Jimmy Kimmel Live!” si prenderà “un paio di giorni di pausa” per onorare la memoria di Escobedo. Il conduttore aveva già cancellato la puntata di giovedì scorso per stare accanto all’amico quando le sue condizioni si erano aggravate.

La notizia della morte è arrivata attraverso un post su Instagram, dove Kimmel ha scritto: “Dire che abbiamo il cuore spezzato è poco. Cleto ed io siamo stati inseparabili da quando avevo nove anni. Il fatto di aver potuto lavorare insieme ogni giorno è stato un sogno che non avremmo mai immaginato di vivere. Abbi cura dei tuoi amici e per favore tieni nelle tue preghiere la moglie, i figli e i genitori di Cleto”.