È morto Brad William Henke, l’attore di Orange is the new black e Lost aveva 56 anni È morto nel sonno a soli 56 anni Brad William Henke, ex stella del football diventato famoso per i suoi ruoli nelle serie tv Lost e Orange is the new black.

A cura di Stefania Rocco

É morto a soli 56 anni l’attore Brad William Henke, ex promessa del football diventato noto in tutto il mondo per avere recitato nelle serie tv Lost e Orange is the new black. La morte è avvenuta nel sonno il 29 novembre scorso, come confermato dalla famiglia dell’attore. La causa del decesso non è stata ancora ufficializzata. Henke era diventato molto popolare negli ultimi anni grazie al ruolo di Desi Piscatella, un addetto del penitenziario di Litchfield nella popolare serie Orange is the new black. La sua carriere nel mondo dello spettacolo era cominciata nel 1994 a seguito di un infortunio che lo aveva costretto a lasciare il football.

La carriera di Brad William Henke

Brad William Henke aveva cominciato la sua carriera da sportivo. Aveva giocato le sue prime partite di football con la squadra dell’Università dell’Arizona, di cui era capitano. Era anche un giornalista. La sua carriera nel mondo dello sport professionistico era cominciata nel 1989 quando era stato ingaggiato dai New York Giants e successivamente dai Denver Broncos insieme ai quali, un anno più tardi, nel 1990, era arrivata la partecipazione ai Super Bowl XXIV contro la squadra dei San Francisco 49ers. Nel 1994 era arrivato l’infortunio che lo aveva costretto al ritiro. Si era quindi trasferito a Los Angeles per tentare la carriera di allenatore.

Il debutto nel mondo del cinema e delle serie tv

Era stato il provino per uno spot televisivo a regalargli la sua seconda opportunità professionale. Grazie alle sue caratteristiche, fu scelto per interpretare ruoli minori delle serie E.R., Chicago Hope e Nash Bridges. Nel 2000 ottenne un uomo nella Comedy Niklky e in Going to California. Ha inoltre preso parte a successi internazionali quali Law&Order, Life on Mars, Shameless, Criminalizziate Minds e numerosi altri. Diversi i ruoli televisivi per i quali sarà ricordato: da Tony Tucci in Dexter e Bram in Lost, a Coover Bennett in Justified. Negli ultimi anni, era stato scelto per interpretare il ruolo dell’addetto alla sicurezza nel penitenziario di Litchfield, Desi Piscatella, nella serie tv Orange is the new black. “Brad era un uomo incredibilmente gentile di una energia gioiosa. Un attore di grande talento, amava far parte di questa comunità, lo abbiamo amato tanto. I nostri pensieri sono per sua moglie e la sua famiglia”, lo ha ricordato il suo agente Matt Del Piano.