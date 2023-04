È morto Bill Butler, il direttore della fotografia de “Lo Squalo” aveva 101 anni Lo storico direttore della fotografia del film Lo Squalo aveva 101 anni e oggi ne avrebbe compiuti 102. A dare la notizia della sua morte è stata l’American Society of Cinematographers, che nel 2003 gli aveva consegnato il premio alla carriera.

É morto Bill Butler, storico direttore della fotografia del film Lo Squalo di Steven Spielberg. A darne notizia l'American Society of Cinematographers, che nel 2003 gli aveva consegnato il premio alla carriera. Il decesso è avvenuto il 5 aprile a Los Angeles, alla soglia del suo 102esimo compleanno, che sarebbe stato proprio oggi, 7 aprile. Nella sua lunga carriera nel mondo del cinema, si ricorda anche la candidatura all'Oscar per le riprese di Qualcuno volò sul nido del cuculo.

La carriera di Butler

La carriera di Butler nel mondo del cinema e della televisione, come direttore della fotografia, è durata oltre 50 anni, con un totale di 85 film. Tra questi ci sono titoli passati alla storia, come La Conversazione diretto da Francis Ford Coppola, Rocky II, III e IV con Sylvester Stallone, Grease di Randal Klerise e tanti altri. Per il suo lavoro nel film Qualcuno volò sul nido del cuculo, risalente al 1975, fu anche candidato agli Oscar. Nel 2003 invece gli fu consegnato, dall'American Society of Cinematographers, il premio alla carriera.

Il rapporto con Steven Spielberg

Uno dei film più significativi della carriera di Butler fu senza dubbio Lo Squalo, diretto dal regista Steven Spielberg. È stato proprio lui a realizzare e riprendere le scene più horror del film, quelle che sono state in grado di creare una sensazione di ansia tra gli spettatori.

Appresa la notizia della sua morte, il regista lo ha ricordato con un comunicato, sottolineando come fosse "la base di quella barca traballante chiamata Orca" e che aveva una visione della vita "pragmatica, filosofica e molto paziente". Infine ha aggiunto di essere grato per il suo lavoro: "Gli devo molto per il suo contributo costante e creativo all'intero look dello Squalo".