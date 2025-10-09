È morta Susan Kendall, le cause del decesso della figlia di Paul Newman: “Problemi di salute cronici”

È morta Susan Kendall Newman, la figlia dell’attore Paul Newman e di Jacqueline E. Witte aveva 72 anni. Il decesso è avvenuto lo scorso 2 agosto, ma la notizia è stata data solo in queste ore.

È morta Susan Kendall Newman, figlia dell'attore Paul Newman e della prima moglie del divo hollywoodiano Jacqueline E. Witte. Aveva 72 anni. La morte della produttrice e attrice, in realtà, è avvenuta la scorsa estate, precisamente il 2 agosto, ma la notizia è stata diffusa solo in queste ore. La famiglia ha fatto sapere che le cause del decesso sono da ricondursi a "complicazioni dovute a problemi di salute cronici che la donna stava affrontando". Chi ha avuto modo di conoscerla, la ricorda come una persona altruista, generosa e ricca di talento.

L'annuncio della morte di Susan Kendall Newman. È stata la famiglia a diffondere la notizia della morte di Susan Kendall Newman. I suoi cari hanno assicurato che la settantaduenne sarà sempre ricordata per "il suo ingegno", ma anche per la sua generosità, per l'amore con cui trattava il prossimo e per la dedizione con cui dedicava il suo tempo alla famiglia e agli amici: "Ci mancherà moltissimo". Sui social, coloro che hanno avuto modo di condividere un pezzetto di strada con lei, la stanno ricordando come una donna disponibile, piena di energia e sempre pronta ad aiutare.

La carriera della figlia di Paul Newman. Come il padre, anche Susan Kendall Newman ha lavorato in ambito cinematografico. Ha preso parte a numerosi film tra cui 1964 – Allarme a N.Y. arrivano i Beatles! diretto da Robert Zemeckis. In particolare, interpretava Janis Goldman. Ma era anche nel cast del film Colpo secco, che vedeva protagonista suo padre. Ha prodotto una serie di audiolibri per rendere le opere di letteratura classica fruibili per i bambini e così si è guadagnata una nomination ai Grammy. Ha lavorato anche come produttrice televisiva: "Eccellendo nell'adattamento di opere teatrali classiche per l'allora emergente industria della televisione via cavo".