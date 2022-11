È morta Sue Baker, l’ex conduttrice di Top Gear aveva 75 anni La conduttrice e giornalista si è spenta lunedì 14 novembre. La famiglia: “Lottava contro la malattia del motoneurone”.

A cura di Daniela Seclì

È morta Sue Baker. L'ex presentatrice del programma Top Gear aveva 75 anni. Secondo quanto riporta la BBC, aveva una malattia del motoneurone. Il decesso è avvenuto lunedì 14 novembre. Baker aveva debuttato alla conduzione di Top Gear nel 1980 ed era rimasta saldamente al timone del programma fino al 1991, per più di 100 episodi.

Sue Baker, la famiglia: "Lottava contro la malattia del motoneurone"

La morte della conduttrice Sue Baker è stata annunciata dalla famiglia, che ha diramato un comunicato: "È con grande tristezza che diffondiamo la notizia della morte di Sue. Una madre affettuosa per Ian e Hannah, una nonna amorevole per Tom e George e una meravigliosa suocera per Lucy". L'annuncio prosegue:

Sue Baker è morta nella sua casa, circondata dalla sua famiglia. Era una scrittrice prolifica e di grande talento, una conduttrice televisiva carismatica e un'appassionata amante degli animali. Ha avuto una vita e una carriera che molti potrebbero invidiare, ma lo ha fatto con una tale grazia che è stata ammirata e rispettata da tutti coloro che l'hanno conosciuta. Sappiamo che significava tanto per molte persone. Grazie a tutti coloro che l'hanno sostenuta durante questi anni in cui lottava con la MND.

L'ultimo saluto di Top Gear a Sue Baker

Anche tutto lo staff del programma Top Gear ha diramato un comunicato per ricordare Sue Baker, una figura molto importante per la storia della trasmissione dedicata al mondo dei motori. La giornalista è stata descritta come una grande professionista e una conduttrice in grado di guadagnarsi l'affetto del pubblico:

